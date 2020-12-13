İmamoğlu: Alibeyköy-Cibali tramvay hattı 1 Ocak'ta hizmete giriyor - Son Dakika

İmamoğlu: Alibeyköy-Cibali tramvay hattı 1 Ocak'ta hizmete giriyor

13.12.2020 16:36
İmamoğlu: Alibeyköy-Cibali tramvay hattı 1 Ocak'ta hizmete giriyor, System.String[]

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eminönü -Alibeyköy Tramvay Hattı test sürüşüne katıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eminönü -Alibeyköy Tramvay Hattı test sürüşüne katıldı. Test sürüşünde hattın 1 Ocak'ta açılmasını planladıklarını söyleyen İmamoğlu, "Bu hatların oldukları noktada hem İETT taşımacılığının rahatlayacağını, hem D-100 üzerindeki araç trafiğinin özellikle rahatlayacağını öngörebiliyorum. Çok faydalı bir hat olacak" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eminönü-Alibeyköy Tramvay hattının test sürüşüne katıldı. İmamoğlu ve Eminönü-Alibeyköy hattını yapan yüklenici firma yetkilileri, ilk olarak Alibeyköy Durağı'ndaki tramvay hattının kontrol merkezini ziyaret etti. Firma yetkilileri İBB Başkanı İmamoğlu'na kontrol merkezinde tramvay hattı hakkında bilgi verdi. Ardından Ekrem İmamoğlu tramvay hattının test sürüşüne katılmak için tramvaya bindi. Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin ve Metro A.Ş. Genel Müdürü Özgür Soy'dan bilgiler alan İmamoğlu'na, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de eşlik etti.

"YENİ YILA BU HATTIMIZLA GİRMİŞ OLACAĞIZ"

İmamoğlu tramvayda gazetecilere tramvay hattı ile ilgili açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamasında, "İnşallah hat 1 Ocak'ta açılacak. Yeni yıla bu hattımızla girmiş olacağız. Sıkı bir emek var. Tarihi bir hatta burası hizmet verecek. Balat'ı, Cibaliye'yi, Ayvansaray'ı, Eminönü'nü, Sirkeci'yi, Eyüpsultan'ı içine alan bir hat. Alibeyköy'e kadar sıkı bir hat. Zemin sorunları yaşandı onları çözdük. Sıkı bir çalışmayla 1 Ocak'a yetişiyor" İfadelerini kullandı.

"HEM İETT, HEM D-100'DEKİ ARAÇ TRAFİĞİNİN RAHATLAYACAĞINI ÖNGEREBİLİYORUM"Ekrem İmamoğlu, "1 Ocak'ta hizmete girmesi planlanan hattın İstanbul trafiğine etkisinden bahseden İmamoğlu, "Mahmutbey- Mecidiyeköy metro hattıyla buluşuyor. Metrobüs hattıyla buluşuyor. Yenikapı- Taksim metro hattıyla buluşuyor. Entegre bir işlevi de var. Sadece Mahmutbey-Mecidiyeköy hattını açtığımızda bile metrobüs yoğunluğunda günde 50 bin azalma yaşadık. Bu tür hatlar yoğunlaştıkça ve insanlarımız buna alıştıkça, biraz zaman alabiliyor bu alışma dönemi 6 ay ile 1 yıla kadar uzayabiliyor. Bu hatların oldukları noktada hem İETT taşımacılığının rahatlayacağını hem D-100 üzerindeki araç trafiğinin özellikle rahatlayacağını öngörebiliyorum. Çok faydalı bir hat olacak. Tarihi ve turistik açıdan da desteği çok yüksek bir hat. Eminönü'nden Alibeyköy'e kadar Haliç boyunca 4 parçada peyzaj yarışma projesi bitirdik. Şuan uygulama projeleri bitmek üzere. 2021'de buradaki peyzaj çalışmalarını da bitireceğiz" dedi.

- İstanbul
İmamoğlu: Alibeyköy-Cibali tramvay hattı 1 Ocak'ta hizmete giriyor
İmamoğlu: Alibeyköy-Cibali tramvay hattı 1 Ocak'ta hizmete giriyor
İmamoğlu: Alibeyköy-Cibali tramvay hattı 1 Ocak'ta hizmete giriyor
İmamoğlu: Alibeyköy-Cibali tramvay hattı 1 Ocak'ta hizmete giriyor
İmamoğlu: Alibeyköy-Cibali tramvay hattı 1 Ocak'ta hizmete giriyor
İmamoğlu: Alibeyköy-Cibali tramvay hattı 1 Ocak'ta hizmete giriyor
İmamoğlu: Alibeyköy-Cibali tramvay hattı 1 Ocak'ta hizmete giriyor
İmamoğlu: Alibeyköy-Cibali tramvay hattı 1 Ocak'ta hizmete giriyor
İmamoğlu: Alibeyköy-Cibali tramvay hattı 1 Ocak'ta hizmete giriyor
İmamoğlu: Alibeyköy-Cibali tramvay hattı 1 Ocak'ta hizmete giriyor
İmamoğlu: Alibeyköy-Cibali tramvay hattı 1 Ocak'ta hizmete giriyor

Ekrem İmamoğlu, Alibeyköy, Tramvay, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İmamoğlu: Alibeyköy-Cibali tramvay hattı 1 Ocak'ta hizmete giriyor - Son Dakika


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