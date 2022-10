İMAMOĞLU ALINGANLIK OLARAK SÖYLEMİYORUM, SORUMLULUKLARINI HATIRLATIYORUM

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa Erkek Öğrenci Yurdu'nun açılışında konuştu. İmamoğlu'nun gündeminde metro tartışması vardı. İmamoğlu, Bunu ben alınganlık olarak söylemiyorum. Sorumluluklarını hatırlatıyorum ama ben her gittiğim yere herkesi davet etmeye devam ediyorum, ne için biliyor musunuz Bu bir lütuf değil etmeliyim, etmek zorundayım ahlaki olarak da etmeliyim, aynı zamanda centilmenlik olarak da etmeliyim dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa Erkek Öğrenci Yurdu'nun açılışını yaptı. Saat 15.00'te başlayan açılış programına CHP Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkanı Hasan Tahsin Usta, İBB Meclis Üyesi Taylan Yıldız ve öğrenciler katıldı. Açılışta konuşan İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 'Pendik- Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu yatırım bütçesinin bakanlık tarafından karşılandığı' açıklamasına yanıt verdi. Ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

ALINGANLIK OLARAK SÖYLEMİYORUM, BEN AHLAKİ OLARAK DAVET EDİYORUM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sevgili dostlar çok tartışılan sabahtan beri de benim basından arayıp duran bir hususa bir cevap vermek istiyorum. Dün bir paylaşım yaptım. Paylaşımın sebebi şu; Türkiye Cumhuriyeti'nin bireyleri olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin yöneticileri olarak, benim bir açılan metroyla ilgili bunu kendi hizmetimiz olarak anlatacağımızı veya söyleyeceğimizi ifade eden konuşmalar yapıldı. Elbette ben de orada olmak isterdim, oraya davet edilmek isterdim çünkü her yerde söyledim. Bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanı cumhurbaşkanımız, bu ilçenin İstanbul'da seçilmiş belediye başkanı belediye başkanımız, Gaziosmanpaşa'da seçilmiş belediye başkanı belediye başkanımız. Bunun karşısında durmak anayasaya karşı duyurmak demektir. Hiçbir bireyin böyle bir hakkı olmaz olamaz. O bakımdan elbette orada olmayı isterdim. Ancak bu şekilde bir açıklamadan sonra ister istemez bir beyanda bulunduk çünkü biz oraya davet edilmeliydik çünkü bu yapılan metroları maliyetleri bizim bütçemizden kesiliyor. Aslında İstanbul halkı yapılan bu metronun parasını geriye ödüyor. Ama şunun altını çizmek isterim sevgili hemşerilerim, bakanlıkta bizim, belediye de bizim. Birbirinden farkı yok. Her biri 86 milyon insanımızın. Ben bugüne kadar 2 buçuk yıl içeresinde iki açılışa davet edildim ikisine de icabet ettim. Koca İstanbul'da iki açılışa davet edildim. Bunu ben alınganlık olarak söylemiyorum. Sorumluluklarını hatırlatıyorum ama ben her gittiğim yere herkesi davet etmeye devam ediyorum ne için biliyor musunuz Bu bir lütuf değil etmeliyim, etmek zorundayım ahlaki olarak da etmeliyim, aynı zamanda centilmenlik olarak da etmeliyim ifadelerini kullandı.

36 KAT DAHA FAZLA BEDELLE GERİ ÖDEME YAPACAĞIZ

İmamoğlu, Biz şunu da söyleyelim daha önce şu anda bakanlığın bildiğim kadarıyla bu metroya ayırdığı bütçe yaklaşık 4,5 milyar TL, 4,5 milyar TL ayrılan bu parayı da biz Büyükşehir Belediyesi olarak ödemeye başlıyoruz an itibariyle. Daha öncekine göre aylık kesintisi 2019 öncesine göre tam 36 kat daha fazla. 2019 yılı içerisinde biz yönetimi devraldıktan sonra yapılan yönetmelik değişikliği ile beraber 36 kat daha fazla bir bedelle geri ödemesini yapıyor olacağız. Yaklaşık üç yıl içeresinde harcanan bu para bizim bütçemizden geri ödenecek. Dolayısıyla haksız buluyoruz bunun da belediyeler tarafından geri ödenmesi güç bir maliyet olduğunu altını çiziyoruz. O bakımdan bu konuda bir düzenlemeyi merkezi idareden ve hükümetten diliyor ve istiyoruz dedi.