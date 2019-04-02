Son Dakika Haberleri: İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

58 dakika önce

Anıtkabir'i ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" şeklinde imzaladı.

İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti, System.String[]
Anıtkabir'i ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" şeklinde imzaladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:03 

İstanbul, Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir, Ekonomi
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