İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti
58 dakika önce
Anıtkabir'i ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" şeklinde imzaladı.
Anıtkabir'i ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" şeklinde imzaladı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:03
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