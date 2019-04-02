İmamoğlu, Ankara'ya Gitti

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Sandık tutanaklarım bugün sayın Yıldırım lehine bir sonuç verseydi, partim de 'Hayır kardeşim, kabul etmiyorum' deseydi, ben çıkar, 'Sayın Yıldırım, hayırlı uğurlu olsun, seçimi kazandınız' derdim. Aynı şeyi beklerim." dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Sandık tutanaklarım bugün sayın Yıldırım lehine bir sonuç verseydi, partim de 'Hayır kardeşim, kabul etmiyorum' deseydi, ben çıkar, 'Sayın Yıldırım, hayırlı uğurlu olsun, seçimi kazandınız' derdim. Aynı şeyi beklerim." dedi.



Atatürk Havaalanı'nda, Ankara'ya hareketinden gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu, seçimden önce çocuklarıyla beraber Anıtkabir'e bir ziyareti planladığını, daha sonra Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edeceğini söyledi.



Tüm vatandaşların Miraç Kandili'ni tebrik eden İmamoğlu, günahlardan arınılan, iyiliklere uzanılan bir gece olmasını temenni etti.



İmamoğlu, seçim gündeminin sürdüğünü, bu süreçte hiç hoş olmayan ortamların yaşandığını ifade ederek, "Sabırla takip ediyorum ama sabır kadar inancım, kararlılığım en üst seviyede. Bunun bilinmesini istiyorum. Çok şey birbirine karıştı. Bu beni çok üzüyor. Neler karıştı derseniz, devletin imkanları, bakanları, kurumları, neye hizmet edeceğini şaşırmış durumda." diye konuştu.



"YSK, benim güvendiğim tek kurum. Sonuna kadar güveniyorum." diyen İmamoğlu, "Sandık tutanaklarım bugün sayın Yıldırım lehine bir sonuç verseydi, partim de 'Hayır kardeşim, kabul etmiyorum' deseydi, ben çıkar, 'Sayın Yıldırım, hayırlı uğurlu olsun, seçimi kazandınız' derdim. Aynı şeyi beklerim. Kendisini esefle takip ediyorum. Hala ısrarla İstanbul'da afişleri donatmak, asmak, bazen belediyenin görevlisi asmazsa başka türlü astırmak için çabalar ortaya koymak, yazıktır günahtır." değerlendirmesini yaptı.



İmamoğlu, bir gazetecinin "Seçim sonuçları için aksi durum olsa ne yapacaksınız?" şeklindeki sorusuna, "Aksi durum olmaz. Bu ülke büyük bir ülkedir, bu millet büyük bir millettir." cevabını verdi.



İmamoğlu ailesiyle geldiği havalimanında bazı çalışan ve yolcularla da selamlaşarak, el sıkıştı.



Bir vatandaşın, "Mazbatanızı ne zaman alacaksınız?" sorusunu "Vatandaş verdi, gerisi kolay" diye yanıtladı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Bahçeli'den Çok Konuşulacak Yeni Seçim Sistemi Önerisi: Sadece Büyükşehir Belediye Başkanı Seçelim

İBB'den İmamoğlu'nun, "Dosyalar Kaçırılıyor" İddialarına Yanıt: Tamamen İftiradır

Muharrem İnce'den Erdoğan'a Referandum Göndermesi: Atı Alan Üsküdar'ı Geçti

313 Bin TL Maaşla Dünyayı Gezip Yemek Yiyecek Eleman Aranıyor