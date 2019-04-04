Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: Aradaki fark 19 binin üzerinde

İmamoğlu: Aradaki fark 19 binin üzerinde

1 saat önce

Şu anda aradaki farkın 19 binin üzerinde olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Yaptığımız hesaplamalara göre tüm oylar sayıldığında bile aradaki 18 bin civarında kalacak.

İmamoğlu: Aradaki fark 19 binin üzerinde, System.String[]
Şu anda aradaki farkın 19 binin üzerinde olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Yaptığımız hesaplamalara göre tüm oylar sayıldığında bile aradaki 18 bin civarında kalacak." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:49 

İmamoğlu, Ekonomi
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