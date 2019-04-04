İmamoğlu: Aradaki fark 19 binin üzerinde
1 saat önce
Şu anda aradaki farkın 19 binin üzerinde olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Yaptığımız hesaplamalara göre tüm oylar sayıldığında bile aradaki 18 bin civarında kalacak.
Şu anda aradaki farkın 19 binin üzerinde olduğunu söyleyen İmamoğlu
, "Yaptığımız hesaplamalara göre tüm oylar sayıldığında bile aradaki 18 bin civarında kalacak." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:49
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