Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: Aradaki Farkın Kapanma İhtimali Kalmadı, Kazandık

İmamoğlu: Aradaki Farkın Kapanma İhtimali Kalmadı, Kazandık

23 dakika önce

Millet İttifakı'nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Rakibi binalı Yıldırım ile aradaki oy farkının 29 bin 408 olduğunu açıkladı.

Millet İttifakı'nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, rakibi binalı Yıldırım ile aradaki oy farkının 29 bin 408 olduğunu açıkladı. İmamoğlu sayılmayan oy sayısının 25 bin 500 olduğunu ve aradaki farkın kapanma ihtimali olmadığını savundu. İmamoğlu, "Şu anda 31 bin 186 sandıktan 30 bin 86'sı sistemimize girmiştir. Girilmeyen 100 sandık vardır. 1 sandıkta 300 civarı oy vardır. Şu anda yüzde 85 civarında geçerli oy hesabı vardır. Girilen 30 bin 86 sandıkta aramızdaki fark 29 bin 408'dir. Yani biz öndeyiz." diye konuştu.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:38 

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