İmamoğlu: Aramızdaki Fark 29 Bin 408

"Aradaki farkın kapanma ihtimali kalmamıştır"Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ / İSTANBUL DHA CHP 'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu , seçim koordinasyon merkezinde yaptığı açıklamada,"Biz öndeyiz. Oyları söylüyorum, 4 milyon 155 bin 966 bizim sistemimizde benim aldığım oy olarak girilmiştir. Rakibimizin aldığı oy 4 milyon 126 bin 558'dir. Aradaki farkın kapanma ihtimali kalmamıştır" dedi.Seyrantepe'deki seçim koordinasyon merkezinde 8'inci kez kameralar karşısına geçen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Şu an saat sabaha karşı 2'yi 21 geçiyor. Yanılmıyorsam 3 saati aşkın süredir Anadolu Ajansı veri girişi yapmıyor. Üzülerek tekrarlayacağım. Anadolu Ajansı görevini yapmayarak, Türkiye 'mizin demokrasi sürecindeki en önemli kurumlardan birisi olarak vazifesini yerine getirmemiştir. Gerçekten bu süreçte yaşattıkları Türkiye tarihine acı bir not olarak düşülecektir. Anadolu Ajansı'ndan sorumlu olan kurumları, bakanlıkları herkese göreve çağırıyoruz. Toplumun bilgi alma hakkından kimsenin mağdur etme hakkı yoktur. Takip etmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin hiçbir kamu kurumu siyasallaşamaz. Anadolu Ajansı'nı kınıyorum. Buradaki en önemli konu, sahada büyük rol üstlenen görev alan arkadaşlarıma yapacağım çağrı. Süreç devam etmektedir" ifadelerini kullandı."ARAMIZDAKİ FARK 29 BİN 408'DİR"İl ve ilçe seçim kuruları önünde bekleyen görevlilere çağrı yapan İmamoğlu, "ilçe seçim kurullarında görev alan arkadaşlarımın görev yerlerini asla terk etmemelerini istiyorum. Yenen hak, 16 milyonluk koca dünya kenti İstanbul'un hakkıdır. Bütün dünya bizi izlemektedir. Keşke biz dünyaya şu an İstanbul seçimini açıklayabiliyor olsaydık resmi kurumlar tarafından. Her birinden bizi ikna edecek cümleler duymak istedik. Ama gelmediği için biz açıklamamızı yapıyoruz. 31 bin 186 sandıkta, 30 bin 86'sı sistemimize girildi. Girilmeyen 100 sandık vardır. Bir sandıkta 300 civarında oy vardır. Yaptığımız ortalama hesaba göre yüzde 85 oranında geçerli oy vardır. Aramızdaki fark 29 bin 408'dir" diye konuştu."ARAMIZDAKİ FARKIN KAPANMA İHTİMALİ KALMAMIŞTIR"İmamoğlu "Biz öndeyiz. Oyları söylüyorum. 4 milyon 155 bin 966 bizim sistemimizde benim aldığım oy olarak girilmiştir. Rakibimizin aldığı oy 4 milyon 126 bin 558'dir. Aradaki farkın kapanma ihtimali kalmamıştır" dedi."TAKİBE DEVAM EDİYORUZ"Son olarak kendi verilerini gazetecilerle paylaşan İmamoğlu, "Türkiye'ye duyurmak isterim ki şu an itibariyle bizim girdiğimiz veriler üzerinden İstanbul'u kazandığımız ortadadır. Süreç hayırlı uğurlu olsun. Süreci takip edeceğiz. Olası manipülasyonlara karşı uyku yoktur. Bütün sandık görevlileri, bütün ilçe seçim kurullarındaki arkadaşlarım asla görev yerlerini terk etmemelidir. Bu biz vatandaşlık görevidir. Biz de görevimizin başındayız. Keşke, saatlerdir beklediğimiz bu açıklamayı Türkiye'nin iletişimdeki yetkili kurulu açıklasaydı. Takibe devam ediyoruz. İstanbul'da yapılan seçimin kazananı kaybedeni olmaz. 16 milyonluk İstanbul şehrinin tamamının kazanacağını gururla duyuruyorum" diye konuştu.Görüntü dökümü----------------------------İmamoğlu'nun açıklaması