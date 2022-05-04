İmamoğlu Arhavi'de: "Ekrem Kadar Taş Düşsün' Diyeceğim... Demeyeceğim. Onları Ezmek İstemiyorum. - Son Dakika
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İmamoğlu Arhavi'de: "Ekrem Kadar Taş Düşsün' Diyeceğim... Demeyeceğim. Onları Ezmek İstemiyorum.

04.05.2022 00:28

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Artvin’in Arhavi ilçesinde; “Sabah kalkıyorlar Ekrem İmamoğlu. Akşam yatıyorlar Ekrem İmamoğlu. ‘Ekrem kadar taş düşsün’ diyeceğim… Demeyeceğim, demeyeceğim. Niye biliyor musunuz? Çünkü benim ağırlığım kilom kadar değil; altında ezilirler. Onları ezmek istemiyorum. Benim ağırlığım büyük. Çünkü milletin maneviyatı benimle” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Artvin'in Arhavi ilçesinde; "Sabah kalkıyorlar Ekrem İmamoğlu. Akşam yatıyorlar Ekrem İmamoğlu. 'Ekrem kadar taş düşsün' diyeceğim… Demeyeceğim, demeyeceğim. Niye biliyor musunuz? Çünkü benim ağırlığım kilom kadar değil; altında ezilirler. Onları ezmek istemiyorum. Benim ağırlığım büyük. Çünkü milletin maneviyatı benimle" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rize ve 6 ilçesinin ardından, Artvin'in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

"BENİM AĞIRLIĞIM, KİLOM KADAR DEĞİL; ALTINDA EZİLİRLER"

İmamoğlu, Arhavi'de şu konuşmayı yaptı:

"Sabah kalkıyorlar Ekrem İmamoğlu. Akşam yatıyorlar Ekrem İmamoğlu. Ekrem balık yedi, Ekrem pide yedi, Ekrem süt içti, Ekrem yürüdü, koştu, zıpladı, oturdu… 'Ekrem kadar taş düşsün' diyeceğim… Demeyeceğim, demeyeceğim. Niye biliyor musunuz? Çünkü benim ağırlığım kilom kadar değil; altında ezilirler. Onları ezmek istemiyorum. Benim ağırlığım büyük. Çünkü milletin maneviyatı benimle.

"HEP KARŞI TARAF YARATMAK İSTİYORLAR"

Niye yapıyorlar bunu? Çünkü başarı istemiyorlar. Çünkü hep karşı taraf yaratmak istiyorlar. 'Ekrem vatan haini!' Hadi işine bak. Allah'ın bir kulu, şuradaki bir vatandaş, herhangi birinize, 'Ben senden daha vatanseverim' deme hakkım var mı? Yok. Benim herhangi birinize, 'Ben, senden daha inançlıyım' deme hakkım var mı? Yahu arkadaş, bunların hepsinde bir terazi var, onları ölçüyor ona göre. Milliyetçiliği ölçülüyorlar, inancı ölçüyorlar.

"YOLUN SONUNA GELMELERİNİN EMARELERİ"

Bunlar, yolun sonuna gelmelerinin emareleri. Bu kadar kötülük üreten insanlara takılmayın. Vatandaş ona oy veriyor ya aldatıyorlar ya vatandaşları; ola ki size yan gözle bakıyorlar. Ola ki size, ters bakıyorlar. Siz gidin onu kucaklayın. Gidin ona sarılın, öpün onu. Vatandaşı doğru yola bizler ikna edeceğiz. Sizler, 85 milyon bu ülkenin insanı, vatandaşın doğru yolu bulması konusunda hep birlikte mücadele edeceğiz."

"KAZIM KOYUNCU BANA YETER"

İmamoğlu, Hopa'da ise şu konuşmayı yaptı:

" Metin Lokumcu'nun evlatları. Çok çalışacağım. Perşembeden itibaren beni izlemeye devam edin. Siz beni izlerken duanızla, desteğinizle izliyorsunuz. Bir de beni izleyen bir avuç insan var. Onlar da balık mı yedi, et mi yedi; bugün de nereye gitti, yarın nereye gidecek. Şöyle oturdu, böyle kalktı. Yok efendim ellerini arkaya bağladı. Allah'ın adamı; bizim memlekette ellerini arkaya bağlamadan o yokuşu çıkamazsın ki. Mecburen öyle bağlayacaksın. Bir de hani zannediyorlar ki; Ekrem'i yıldırırlar, Ekrem'i kızdırırlar, Ekrem'in enerjisi biter. ya benim yüreğimi o kadar besleyen şey var ki az önce bir kısmını anlattım. Çok canım sıkılırsa, koyarım Kazım Koyuncu'yu, sabaha kadar dinlerim; bana yeter."

"EN İYİSİNİ BEN BİLİRİM' DİYENDEN ÇOK ÇEKTİK"

İmamoğlu'nun Artvin'deki son durağı Kemalpaşa oldu. İmamoğlu, şunları söyledi:

"Artvin'i yarım bırakmayız. Bir dahakine Borçka'sı, Ardanuç'u, Artvin merkezi, hepsini tek tek gezeceğiz. İl başkanlarıma söz veriyorum. Sevgili milletvekilim, Artvin'in her ilçesini tamamlayacağız gelecek sefere. Ben, bu coğrafyanın insanlarıyla çok sıkı dost oldum, yakın oldum. Bu coğrafya, çok karma kültürlere sahip. Artvin'in içine girersin; Gürcü'sünden tut, Laz'ından tut, Hemşinli'sine varıncaya kadar memleketin her tarafı bir kültür yumağı.

Ben, bu güzel toprakların, güzel insanlarının dilinden, ekmeğinden, çorbasından, o güzel yüzünden, Metin Lokumcu'sundan, Kazım Koyuncu'sundan çok beslendim, çok. Ülkemiz için, cesaretimiz, memleketimiz için, hoşgörümüz, birbirimiz için insanları sevelim. Bir arada olmanın kıymetini bilelim. Farklılıklarımızla zenginleşelim. Bu memleketin 85 milyon insanını, bazen yüreği öyle geliyor ki bana hepsini kucaklasam; o kadar. Çünkü, bu memlekette şunu test ettik hep beraber: 'Ben bilirim. Her doğruyu ben bilirim. En iyisini ben bilirim' diyenden çok çektik. Ben de diyorum ki: Bu memlekette en doğrusunu, 85 milyon vatandaşımız bilir. En güzelini onlar bilir."

İmamoğlu Arhavi'de: Ekrem Kadar Taş Düşsün' Diyeceğim... Demeyeceğim. Onları Ezmek İstemiyorum.
İmamoğlu Arhavi'de: Ekrem Kadar Taş Düşsün' Diyeceğim... Demeyeceğim. Onları Ezmek İstemiyorum.
İmamoğlu Arhavi'de: Ekrem Kadar Taş Düşsün' Diyeceğim... Demeyeceğim. Onları Ezmek İstemiyorum.
İmamoğlu Arhavi'de: Ekrem Kadar Taş Düşsün' Diyeceğim... Demeyeceğim. Onları Ezmek İstemiyorum.

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Ekrem İmamoğlu, Kemalpaşa, İstanbul, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İmamoğlu Arhavi'de: 'Ekrem Kadar Taş Düşsün' Diyeceğim... Demeyeceğim. Onları Ezmek İstemiyorum. - Son Dakika


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