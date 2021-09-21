İmamoğlu Atina'da - Son Dakika

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiriokas Miçotakis ve Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis ile görüştü.

İmamoğlu, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis'in davetlisi olarak Yunanistan'a gitti. İmamoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiriokas Miçotakis ile bir araya geldi. Miçotakis'in daveti üzerine gerçekleşen görüşmede Türkiye ve İstanbul hakkında sohbet gerçekleştiği öğrenildi. Bakoyannis ise İmamoğlu'nu makam odasında ağırladı. Buradaki görüşmenin ardından açıklama yapan İmamoğlu, "Geçen Mart ayında, sevgili dostum Kostas, İstanbul'da ziyaretimize geldi. Bu fırsatla, kendisiyle geniş ufuk turu yapma imkanı bulduk. Şehirlerimizin ortak sorunları konusunda dertleştik. Geleceğe ait ortak projeler konusuna kafa yorduk. Atina ve İstanbul'un tarihi ve kültürel olarak birbirine ne kadar yakın olduğunun bilinciyle görev yapan iki belediye başkanı olduğumuzu anladık. Şehirlerimiz arasında ekonomik, kültürel ve insani ilişkileri her anlamda geliştirmek; ortak sorunlarımıza ortak çözümler üretmek için düzenli olarak bir araya gelmeye karar verdik" dedi. Bakoyannis ise, "İstanbul'daki ziyaretimin karşılığı olarak, Atina'yı ziyaret etmenize yönelik davetimi kabul etme nezaketinizle ve kurduğumuz yaratıcı diyalogla, ortak geleceğimiz için yeni ve iyi bir başlangıç yapıyoruz" diye konuştu.

İmamoğlu ve Bakoyannis, konuşmaların ardından birbirlerine, yönettikleri şehirleri anlatan karşılıklı hediyeler verdi.