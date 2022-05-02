İmamoğlu: Ayrışmayı Kendine İlke Edinenlerden Allah Memleketi Korusun - Son Dakika
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İmamoğlu: Ayrışmayı Kendine İlke Edinenlerden Allah Memleketi Korusun

02.05.2022 12:10

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu bayram inşallah bütün ülkemize, moral, huzur, barış, kardeşlik verir. Ayrışmayı kendine ilke edinenlerden Allah memleketi korusun” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu bayram inşallah bütün ülkemize, moral, huzur, barış, kardeşlik verir. Ayrışmayı kendine ilke edinenlerden Allah memleketi korusun" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da bayram namazı çıkışında yaptığı açıklamada birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajı verdi. İmamoğlu şunları söyledi:

"Bayram sabahları hep böyle insanın içine hoşluk katar, çoluk çocuk, onlarla buluşmak, onlara sarılmak, onlara moral vermek. Bu bayram inşallah bütün ülkemize, moral, huzur, barış, kardeşlik verir. Ayrışmayı kendine ilke edinenlerden Allah memleketi korusun. Bu memleket 85 milyonuyla beraber bir olmak için vardır. Biz de ona hizmet etmek için İstanbul'dayız. Umut ederim ki bütün kırılan gönüller tamir edilsin. İnsanların evine bolluk bereket girsin. Şifaya ihtiyacı olanlara Allah şifa versin. Bütün annelere, babalara sevgi ve saygılar iletiyorum. Bütün evlatların gözlerinden, büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. İyi bayramlar."

İmamoğlu, cami cemaati ile de bayramlaşarak fotoğraf çektirdi.

İmamoğlu: Ayrışmayı Kendine İlke Edinenlerden Allah Memleketi Korusun
İmamoğlu: Ayrışmayı Kendine İlke Edinenlerden Allah Memleketi Korusun
İmamoğlu: Ayrışmayı Kendine İlke Edinenlerden Allah Memleketi Korusun
İmamoğlu: Ayrışmayı Kendine İlke Edinenlerden Allah Memleketi Korusun

YORUMLAR
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Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Bayram, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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