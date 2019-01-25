Son Dakika Haberleri: İmamoğlu Bahçelievler'de

İmamoğlu Bahçelievler'de

17 dakika önce

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarına devam ediyor.

İmamoğlu Bahçelievler'de, System.String[]
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarına devam ediyor.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, seçim çalışmalarını Bahçelievler ilçesinde sürdürdü.

İmamoğlu, ilçede kanaat önderleriyle kahvaltıda buluştuktan sonra esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Cuma namazı için Şirinevler Ulu Camisi'ne gelen İmamoğlu, namaz öncesi bir çay ocağını ziyaret ederek vatandaşlarla oturdu. İmamoğlu'nun, çayın gecikmesi üzerine CHP ilçe başkanına dönerek, "Ocağa borcunuz mu var başkan?" demesi çevredekileri güldürdü.

Ekrem İmamoğlu, cuma namazının ardından ise bir vatandaşın cenaze namazına katıldı.

Daha sonra CHP ilçe başkanlığına geçerek partililerle buluşan İmamoğlu'nun programı, İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu toplantısıyla devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:24 Kaynak: AA

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