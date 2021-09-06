İmamoğlu Balkan ülkelerinin Başkonsolosluk temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu , Balkan ülkelerini buluşturacak 29-30 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan 'Balkan Belediye Başkanları Zirvesi' öncesinde, ülkelerin diplomatik misyon temsilcililerini çalışma yemeğinde bir araya getirdi. 'Ortak Coğrafyadan Daha İyi Yarınlara' (From a Shared Geography Towarda Better Tomorow) temalı çalışma yemeğine: Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan Kosova , Kuzey Makedonya Sırbistan ve Yunanistan diplomatik misyon temsilcilikleri katıldı.

Etkinlikte konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Balkanlar coğrafi, siyasi ve ekonomik açıdan olduğu kadar tarihi, kültürel ve insani bağlar bakımından da Türkiye ve İstanbul için öncelik taşımaktadır. Balkanlar, Türk ulusunu şekillendiren tarihi süreçteki konumu bölgesel bütünleşme ve Avrupa Birliği üyelik hedefi bağlamında da çok önemli bir coğrafyadır. Ortak tarihsel kökleri ve bir göç hikayesini paylaştığımız düşünüldüğünde, kentler ve kültürel aktörler arasındaki ilişki ve iş birliklerini bir fırsat olarak hep birlikte değerlendirmeliyiz. Bağların geliştirilmesi ve güçlendirilmesi uzun vadede tarafların gerçekten lehine ve kentlerin gelişimine katkı sunacağına yürekten inanıyorum" dedi.

"YERELİN GÜCÜNÜ ÖNÜNE ALMAYAN HİÇBİR GİRİŞİMİN, BAŞARIYA ULAŞMAYACAĞINI ARTIK NET OLARAK BİLİYORUZ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sözlerini şu şekilde devam etti: "Küresel düzeydeki risk ve fırsatlara bölgesel cevaplar üretebilmemiz, yeni gelişim alanları oluşturabilir ve bunu mutlak önemsemeliyiz. Bu fırsatların değerlendirilebilmesi için doğru bir vizyon, bilgi, deneyim ve küresel ağlar için de etkin bir role ihtiyaç vardır. Küresel düşünüp, yerel eyleme geçmek gereken bu çağda yerelin gücünü önüne almayan hiçbir girişimin, başarıya ulaşmayacağını artık net olarak hepimiz biliyoruz. İstanbul bölgesel ve küresel düzeyde başarıyla yürüttüğü ilişkiler neticesinde uluslararası rekabet gücü yüksek bir konuma gelebilmiştir. İstanbul artık daha güçlü, daha adil ve yaratıcı bir şehir ve bu birikimimizi aynı zamanda Balkanlardaki belediyelerinle de paylaşmaya hazır olan bir şehirdir. Aynı zamanda bunu sorumluluk olarak da görüyoruz. Bu sayede ortaklaşan gündemlerimizi birlikte daha başarılı bir biçimde ele alabileceğimizi düşünüyoruz."

"ZİRVEYİ, YENİ VE VİZYONEL BİR KENTSEL DAYANIŞMA ÖRNEĞİNİ SERGİLEMEK İÇİN FIRSAT OLARAK DEĞERLENDİRİYORUM"

'Kasım ayında gerçekleştireceğimiz zirveyi yeni ve vizyonel bir kentsel dayanışma örneğini sergilemek için nadir bir fırsat olarak değerlendiriyorum' diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul bölgesel ve küresel ölçekteki bilgi, deneyim ve kaynaklarını dost ülke ve kentlerle paylaşmaya devam edecektir. Balkan Belediye Başkanları Zirvesi'nin bu güzel coğrafyanın içinde yaşayan herkes için daha iyi bir yaşam sunmasına yol açacak bir başlangıç olacağına inanıyorum" diye konuştu.

- İstanbul