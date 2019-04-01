Son Dakika Haberleri: İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse Oldu

İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse Oldu

11 dakika önce

Adana'da resmi olmayan sonuçlara göre İmamoğlu Belediye Başkanlığı'na Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Kasım Karaköse seçildi.

İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse Oldu, System.String[]
Adana'da resmi olmayan sonuçlara göre İmamoğlu Belediye Başkanlığı'na Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Kasım Karaköse seçildi.

CHP'nin İmamoğlu İlçe Başkanlığı da yapan ve çiftçilikle uğraşan Kasım Karaköse, 18 bin 624 seçmenin 69 sandıkta kullandığı oyların yüzde 40,76'sını alarak, yüzde 38,40 oy alan Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı mevcut belediye başkanı Gazi Adamhasan'ı geride bırakarak İmamoğlu Belediye Başkanı oldu. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:59 Kaynak: İHA

Adana, Cumhuriyet Halk Partisi, İmamoğlu, Kasım Karaköse, Politika
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