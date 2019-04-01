İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse Oldu
11 dakika önce
Adana'da resmi olmayan sonuçlara göre İmamoğlu Belediye Başkanlığı'na Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Kasım Karaköse seçildi.
Adana
'da resmi olmayan sonuçlara göre İmamoğlu
Belediye Başkanlığı'na Millet İttifakı'nın CHP
'li adayı Kasım Karaköse
seçildi.
CHP'nin İmamoğlu İlçe Başkanlığı da yapan ve çiftçilikle uğraşan Kasım Karaköse, 18 bin 624 seçmenin 69 sandıkta kullandığı oyların yüzde 40,76'sını alarak, yüzde 38,40 oy alan Cumhur İttifakı'nın MHP
'li adayı mevcut belediye başkanı Gazi Adamhasan
'ı geride bırakarak İmamoğlu Belediye Başkanı oldu. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:59 Kaynak: İHA
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