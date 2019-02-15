İmamoğlu: Benim anketim yüzümde saklı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Biz anket yapıyoruz.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Biz anket yapıyoruz. Ama biz oran açıklamıyoruz. Yüzümüzden belli olacak anketin ne olduğu. Güler yüzümüzü gördükleri her an bilsinler ki anketler çok iyi gidiyor. Benim anketim yüzümde saklı." dedi.

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