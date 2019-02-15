Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: Benim anketim yüzümde saklı

İmamoğlu: Benim anketim yüzümde saklı

1 saat önce

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Biz anket yapıyoruz.

İmamoğlu: Benim anketim yüzümde saklı, System.String[]
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Biz anket yapıyoruz. Ama biz oran açıklamıyoruz. Yüzümüzden belli olacak anketin ne olduğu. Güler yüzümüzü gördükleri her an bilsinler ki anketler çok iyi gidiyor. Benim anketim yüzümde saklı." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:05 

Ekrem İmamoğlu, belediye başkan adayı, İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi
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