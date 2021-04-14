İMAMOĞLU: BENİM EVİMDE ŞU AN HERKES KOVİD - Son Dakika

İMAMOĞLU: BENİM EVİMDE ŞU AN HERKES KOVİD

14.04.2021 15:56

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Benim evimde şu an herkes kovid" diye konuştu.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Benim evimde şu an herkes kovid" diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataköy- İkitelli Metro Hattı test sürüşünü gerçekleştirdi. Test sürüşü sırasında İmamoğlu'na, İstanbul'a ziyarete gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi eşlik etti. Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin, devam eden çalışmalar ile ilgili İmamoğlu'na bilgi verdi. Daha sonra İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"29 MAYIS İSTANBUL'UN FETHİNİN YILDÖNÜMÜNDE BİR BÖLÜMÜ AÇILACAK"

Test sürüşü sırasında konuşan İmamoğlu, 'Aslında bir avantajı şu, bu yıl içinde 3 durağı kapsayan bir bölümünü açmış olacağız. Tabii bu hattımız, Ataköy'den başlıyor ve İkitelli'ye kadar önemli bir hattımız. Günde 500 bin yolcu hedefliyoruz burada. ve bu hat aynı zamanda birçok hattı kesiyor. En başta Marmaray'la birleşiyor Ataköy'den. M3 hattındayız, artı metrobüs, Kirazlı- Halkalı hattımız var, Mahmutbey- Esenyurt' Böyle birçok hattı da içine alan Güney-Kuzey hattında, İstanbul'un birçok hattını kesen önemli bir hat. İyi ilerliyor, arkadaşlarımız sıkı değişimler yaptı. Keyifli bir hattımız. Yük alan bir hattımız olacak. Başta Küçükçekmece en kalabalık yerlerden biri. Aynı zamanda basın ekspres yolundaki aktif ticari aksın da yükünü alan bir hat olduğu için, Bakırköy'den, Bahçelievler'den, Bağcılar'dan Başakşehir'e kadar çok yoğun bir nüfusu kapsayan bir hattımız. İnşallah en yakın zamanda burayı İstanbulluların hizmetine sunmak istiyoruz. Kısmi açılmalara karar vermemiz, bitmiş bölümleri açmakla o bölümde bile trafiğin hafiflemesini sağlamak bizim için çok kıymetli. Bugün Adana Büyükşehir Belediye Başkanımızla ilk test sürüşünü yapıyoruz. Biliyorum ki Belediye Başkanımızın da Adana'da yoğun bir metro hazırlığı var. Dolayısıyla bu keyfi beraber tadalım istedik. Hattımızı Mayıs sonunda açıyoruz. 29 Mayıs İstanbul'un fethinin yıldönümünde ilk üç duraklık bu bölümü de İstanbullulara açmış olacağız" dedi.

'MECİDİYEKÖY İSTASYONUNDAKİ TESPİTLER DEVAM EDİYOR"

Mecidiyeköy İstasyonundaki problemle ilgili olarak ise İmamoğlu, 'Tetkikler devam ediyor, ayrıca hukuksal tespitler de devam ediyor. Firmalar sürecin içine girdiler eksiklikler, orada yapılan hata nedir onu analiz için. Biz aynı zamanda kendi bünyemizde bilir kişi tespiti yaptık. O bilirkişilerle, üniversite desteği ile beraber sürecin içindeyiz. Yani şu anda net bir bilgi vermiyorum. Çünkü işin analiz kısmı sürüyor. Çok yakın zamanda kamuoyunu bilgilendireceğimizi düşünüyoruz. Ama şu bir gerçek, tümden idari bir boşluk, denetim boşluğu ve yapımcı firmaların da titiz davranmamalarından kaynaklı bir sorun var" ifadelerini kullandı.

"KIZIMIN ÖĞRETMENİ İLE BAŞLAYAN BİR SÜREÇ VARDI"

Koronavirüs salgını ile ilgili soru üzerine İmamoğlu, tedbirlerin alınmasında geç kalındığını söylerken, "Benim evimde şu an herkes kovid" diye konuştu. Temaslı ve sokakta olması ile ilgili soru üzerine İmamoğlu, 'Ben onlardan ayrı yaşıyorum şu anda. Yaklaşık 15 gündür tedbirliyiz çünkü kızımın öğretmeni ile başlayan bir süreç vardı. 15 gün olacak 2-3 gün sonra. Kızımla başlayan, eşimle devam eden bir süreç' Ben de 3 günde bir test oldum ve negatif olduğu için zaten cenazeye gittim. Dolayısıyla Allah'a şükür ben iyiyim. Eşim cenazeye de gelemedi, çok üzüldü. Sağlık durumları şu an iyiye gidiyor. Çok iyiler" dedi.

İMAMOĞLU: BENİM EVİMDE ŞU AN HERKES KOVİD
İMAMOĞLU: BENİM EVİMDE ŞU AN HERKES KOVİD
İMAMOĞLU: BENİM EVİMDE ŞU AN HERKES KOVİD
İMAMOĞLU: BENİM EVİMDE ŞU AN HERKES KOVİD

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İMAMOĞLU: BENİM EVİMDE ŞU AN HERKES KOVİD - Son Dakika


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