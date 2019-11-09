Son Dakika Haberleri: İmamoğlu, Berlin Duvarı'nın yıkılışı anısına düzenlenen etkinlikte Merkel ile bir araya geldi
Son Dakika Dünya İmamoğlu, Berlin Duvarı'nın yıkılışı anısına düzenlenen etkinlikte Merkel ile bir araya geldi

İmamoğlu, Berlin Duvarı'nın yıkılışı anısına düzenlenen etkinlikte Merkel ile bir araya geldi

6 saat önce

Soğuk Savaşın sembolü Berlin Duvarı'nın yıkılışının üzerinden tam 30 yıl geçti. Berlin'i doğu ve batı olarak ikiye ayıran ve 9 Kasım 1989'da yıkılan duvarın, yıkılışının 30. yıl dönümü dolayısıyla başkent Berlin'de bir dizi kutlama etkinliği düzenlendi.

İmamoğlu, Berlin Duvarı'nın yıkılışı anısına düzenlenen etkinlikte Merkel ile bir araya geldi, System.String[]

Soğuk Savaşın sembolü Berlin Duvarı'nın yıkılışının üzerinden tam 30 yıl geçti. Berlin'i doğu ve batı olarak ikiye ayıran ve 9 Kasım 1989'da yıkılan duvarın, yıkılışının 30. yıl dönümü dolayısıyla başkent Berlin'de bir dizi kutlama etkinliği düzenlendi.


Etkinlikler kapsamında duvar kalıntılarının bulunduğu Bernauer Caddesi'nde anma töreni gerçekleştirildi. Törene katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaueble ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir süre sohbet etti.

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Angela Merkel, Berlin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:14 
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