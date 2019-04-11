Son Dakika Haberleri: İmamoğlu Beyan Ettikleri Gibi Bir Nüfus Hareketi Yok

İmamoğlu Beyan Ettikleri Gibi Bir Nüfus Hareketi Yok

5 dakika önce

İstanbul - İMAMOĞLU (BÜYÜKÇEKMECE) BEYAN ETTİKLERİ GİBİ BİR NÜFUS HAREKETİ YOK (Ek görüntü)(Tür: İstanbul)

İstanbul - İMAMOĞLU (BÜYÜKÇEKMECE) BEYAN ETTİKLERİ GİBİ BİR NÜFUS HAREKETİ YOK (Ek görüntü)

(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:30 Kaynak: DHA
Güncel
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