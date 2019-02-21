Son Dakika Haberleri: İmamoğlu, Beykoz'u Adım Adım Gezdi

İmamoğlu, Beykoz'u Adım Adım Gezdi

1 saat önce

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, gün içerisinde Beykoz'da bir dizi temaslarda bulunarak adeta ilçeyi adım adım gezdi.

İmamoğlu, Beykoz'u Adım Adım Gezdi, System.String[]
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, gün içerisinde Beykoz'da bir dizi temaslarda bulunarak adeta ilçeyi adım adım gezdi. AK Parti irtibat bürosunun da aralarında bulunduğu çok sayıda iş yerine giren İmamoğlu, vatandaştan destek isteyerek, "5 yılda Beykoz'un kötü talihini değiştireceğiz. Bize oy verin, sizden samimi bir şekilde oy istiyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında gün içerisinde Beykoz'a gelerek bir dizi temaslarda bulundu. Sabahın erken saatlerinde dernek, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya gelen İmamoğlu, sonrasında ise köyleri gezerek, ilçe meydanına inip vatandaşlarla selamlaştı. Bölge halkına projelerinden ve çözüm önerilerinden bahseden İmamoğlu, bulunduğu temaslarla adeta ilçeyi adım adım gezip vatandaşlardan seçime yönelik destek istedi.

İmamoğlu'ndan AK Parti'nin seçim bürosuna ziyaret

Gümüşsuyu Mahallesi'ndeki esnaf ve vatandaşları ziyaret eden İmamoğlu, cadde üzerinde bulunan AK Parti'nin mahalle irtibat bürosuna da girerek, buradaki görevlilerle bir süre sohbet etti. Bürodakilere başarılar dileyen İmamoğlu, daha sonra mahalledeki ziyaretlerine devam etti.

"Beykozluları biz kesinlikle mutlu edeceğiz"

Gümüşsuyu Merkez Camii Vakfını da ziyaret ederek vatandaşlara kısa bir konuşma yapan İmamoğlu, "Beykoz'a özel ilgiyle, bütün masumiyetini ve bugün bu güzelliğini koruyarak, harap etmeden, güzelleştirerek, doğallığını koruyarak ve en önemli şart Beykozluya Beykoz'u yenileyerek, size çok güzel bir yaşam alanı sunarız. Bizim vicdanımız, ahlakımız, adalet duygumuz buna hazır. Diğerleri hakkında ben konuşmuyorum, onu ben sizin vicdanınıza bırakıyorum. Biz bu kavramlarla Beykozluları mutlu edeceğimize inanıyorum. Lütfen istirham ediyorum, güzel Beykoz'a sahip çıkın. Sizi bugüne kadar ihmal edenlere yetki vermeyin, bize yetki verin bu kadar açık istiyoruz, çeki de açık istiyoruz. Biz sizi kesinlikle memnun edeceğiz" dedi.

"5 yılda Beykoz'un kötü talihini değiştireceğiz"

Örnekköy Mahallesi'nde vatandaşlardan destek isteyen İmamoğlu, "Ben 5 yılda hayatın nasıl değiştirilebileceğini kendi ilçemden biliyorum. İyi belediye başkanları iyi yerel yöneticiler, kesinlikle 5 yılda bir şehrin hayatını değiştirir. Çok net söylüyorum, biz buna hazırız. 5 yılda Beykoz'un kötü talihini değiştireceğiz. Bize oy verin, sizden samimi bir şekilde oy istiyorum. Sorumluluk verin, biz sorumluluğa hazırız. Bakın bu başka vaatlere aldanmayın. Vaat verenlere 15-20 yıldır niye yapmadın, bak bu kadar basit bir soru. Bizde diyoruz ki yapmazsak 5 yıl sonra hesabımızı verin çekip gidelim, ama biz iddialıyız, yapmak için geliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:04 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, İmamoğlu, Beykoz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı Seçim Afişi Üzerinden Vurdu Bekaroğlu'dan Soylu'ya Çok Sert Sözler: Allah Belanı Versin Diyorum!

CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz Sözlerini Hatırlatan Vatandaşa Böyle Cevap Verdi Meteoroloji Tüm Yurdu Uyardı! Kar ve Yağmur Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 21:32:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İmamoğlu, Beykoz'u Adım Adım Gezdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]