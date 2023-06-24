Ekrem İmamoğlu'nun "Beyonce mi Rihanna mı?" sorusunu eşine danışması tüm salonu kahkahaya boğdu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam İbrahim Selim'le Bu Gece programının canlı yayın konuğu oldu. İmamoğlu kendisine yöneltilen "Beyonce mi Rihanna mı?" sorusunu duyunca hemen eşine döndü. İBB Başkanı'nın "Dilek sence hangisi?" sözleri salonda gülüşmelere neden oldu.

"TRİBİ YEDİK"

Eşinden bir yanıt alamayan İmamoğlu hemen sunucuya dönüp, "Bak yanıt bile vermedi, tribi yedik. O halde başkamışken Rihanna'yı da görelim madem" dedi. Kahkahaların havada uçuştuğu anlar, kameralara da yansıdı.

"HESAP SORMAK İÇİN LİSTE TUTUYORUM"

Konuşmasında önemli mesajlar veren İmamoğlu, "İntikam almayı düşündüğünüz kişilerden oluşan bir kara listeniz var mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Kindar değilim, biriyle bir hesabım varsa yüzüne söylemekten çekinmedim. Ama hukukun ve adaletin gerçekten tesis edildiği güne kadar hukukla hesap sormak için liste tutuyorum."