İmamoğlu, Bezirci'yi Mezarı Başında Andı: "Katliamlara Zemin Oluşturan Anlayıştan Bu Milleti Allah Korusun" - Son Dakika
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İmamoğlu, Bezirci'yi Mezarı Başında Andı: "Katliamlara Zemin Oluşturan Anlayıştan Bu Milleti Allah Korusun"

02.07.2022 15:57

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 Temmuz 1993 Sivas katliamında yaşamını yitiren Asım Bezirci’yi mezarı başında andı. İmamoğlu “Asım Bezirci'nin nezdinde, bütün katledilen insanlarımızı rahmetle anıyoruz. Bu tür katliamlara ve davranışlara vesile olan anlayışların zeminini oluşturan bakış açılarının ve bizzat eylemin içinde olan insanların varlığından, gerçekten bu milleti ve bu vatanı Allah korusun” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 Temmuz 1993 Sivas katliamında yaşamını yitiren Asım Bezirci'yi mezarı başında andı. İmamoğlu "Asım Bezirci'nin nezdinde, bütün katledilen insanlarımızı rahmetle anıyoruz. Bu tür katliamlara ve davranışlara vesile olan anlayışların zeminini oluşturan bakış açılarının ve bizzat eylemin içinde olan insanların varlığından, gerçekten bu milleti ve bu vatanı Allah korusun" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Madımak Otel'de 32 aydınla birlikte katledilen yazar, eleştirmen, şair ve çevirmen Asım Bezirci'nin Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. CHP milletvekili Turan Aydoğan, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da İmamoğlu'na eşlik etti.

İmamoğlu, kabri başında dua ettiği Bezirci'yi, şu sözlerle andı:

"Bugün Asım Bezirci'nin mezarını ziyaret ederken, aslında katledilen 33 güzel insanın, iyi insanımızın, vatandaşımızın, canlarımızın huzurundaymış hissiyle buradayız. Asım Bezirci'nin nezdinde, bütün katledilen insanlarımızı rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Ne yazık ki tarihimizde, hepimizi çok derin üzen ve acısı hiçbir zaman dinmeyecek olan, ama aynı zamanda geleceğe doğru bakışımızda da en büyük duanın, 'Milletimiz ve vatanımız böyle bir acıyı, böyle bir anı hiçbir zaman yaşamasın' temennisiyle, duasıyla hareket etmemiz gerekir. Bu tür katliamlara ve davranışlara vesile olan anlayışların zeminini oluşturan bakış açılarının ve bizzat eylemin içinde olan insanların varlığından, gerçekten bu milleti ve bu vatanı Allah korusun. O dualarla ben şahsen bugün buradayım. Hem milletvekilimiz hem Kadıköy Belediye Başkanımızla bir arada rahmetle anıyoruz, minnetle anıyoruz. Kabrine dua ediyoruz. Üzüntülüyüz elbette. Çok iyi dost Rıfat Ilgaz'la yan yana yatıyorlar. Rıfat Ilgaz'ı yazan ve onunla çok iyi dost olan birisiydi Asım Bezirci. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun."

YORUMLAR
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İmamoğlu: 2 Temmuz 1993'te Sivas'taki Katliamda Yitirdiğimiz Canları Rahmet ve Özlemle Anıyorum İmamoğlu: 2 Temmuz 1993'te Sivas'taki Katliamda Yitirdiğimiz Canları Rahmet ve Özlemle Anıyorum Ekrem İmamoğlu: Lozan ve Montrö Olmasa Özgür Olmazdık Ekrem İmamoğlu: Lozan ve Montrö Olmasa Özgür Olmazdık
Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Asım Bezirci, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu, Bezirci'yi Mezarı Başında Andı: 'Katliamlara Zemin Oluşturan Anlayıştan Bu Milleti Allah Korusun' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İmamoğlu, Bezirci'yi Mezarı Başında Andı: "Katliamlara Zemin Oluşturan Anlayıştan Bu Milleti Allah Korusun" - Son Dakika
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