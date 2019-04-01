İmamoğlu: Bir yerde kendim nöbet tutacağım
21 dakika önce
Ekrem İmamoğlu, "Bir yerde gideceğim kendim nöbet tutacağım. Bunu giderirsek iktidar da rahatlar.
Ekrem İmamoğlu, "Bir yerde gideceğim kendim nöbet tutacağım. Bunu giderirsek iktidar da rahatlar. Biz tereddütleri gidermek zorundayız" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:01
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