İmamoğlu: Bir yerde kendim nöbet tutacağım

Ekrem İmamoğlu, "Bir yerde gideceğim kendim nöbet tutacağım. Bunu giderirsek iktidar da rahatlar.

Ekrem İmamoğlu, "Bir yerde gideceğim kendim nöbet tutacağım. Bunu giderirsek iktidar da rahatlar. Biz tereddütleri gidermek zorundayız" dedi.

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