Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: Bir yerde kendim nöbet tutacağım

İmamoğlu: Bir yerde kendim nöbet tutacağım

21 dakika önce

Ekrem İmamoğlu, "Bir yerde gideceğim kendim nöbet tutacağım. Bunu giderirsek iktidar da rahatlar.

İmamoğlu: Bir yerde kendim nöbet tutacağım, System.String[]
Ekrem İmamoğlu, "Bir yerde gideceğim kendim nöbet tutacağım. Bunu giderirsek iktidar da rahatlar. Biz tereddütleri gidermek zorundayız" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:01 

Ekrem İmamoğlu, Ekonomi
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