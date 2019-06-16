Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: "Biz tutanaklarımızı sağlam tutmasaydık, tutanaklarımızı alıp merkezimize getirmeseydik,...
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İmamoğlu: "Biz tutanaklarımızı sağlam tutmasaydık, tutanaklarımızı alıp merkezimize getirmeseydik,...

15 dakika önce

İmamoğlu: "Biz tutanaklarımızı sağlam tutmasaydık, tutanaklarımızı alıp merkezimize getirmeseydik, on binlerce insan bu mücadeleyi vermeseydi o gece bu iş biterdi.

İmamoğlu:
İmamoğlu: "Biz tutanaklarımızı sağlam tutmasaydık, tutanaklarımızı alıp merkezimize getirmeseydik, on binlerce insan bu mücadeleyi vermeseydi o gece bu iş biterdi."
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:40 Kaynak: AA
İmamoğlu, Güncel
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