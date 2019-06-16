İmamoğlu: "Biz tutanaklarımızı sağlam tutmasaydık, tutanaklarımızı alıp merkezimize getirmeseydik,...
15 dakika önce
İmamoğlu: "Biz tutanaklarımızı sağlam tutmasaydık, tutanaklarımızı alıp merkezimize getirmeseydik, on binlerce insan bu mücadeleyi vermeseydi o gece bu iş biterdi.
İmamoğlu
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:40 Kaynak: AA
: "Biz tutanaklarımızı sağlam tutmasaydık, tutanaklarımızı alıp merkezimize getirmeseydik, on binlerce insan bu mücadeleyi vermeseydi o gece bu iş biterdi."
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