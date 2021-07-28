İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum - Son Dakika

Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, göçmenlere verilecek suyun 10 kat pahalı olacağını söyleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la ilgili "O tür söylemleri kabul etmiyorum" dedi.

"BİZ BELKİ 18-19 MİLYONA HİZMET EDİYORUZ"

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, BM mültecilerden sorumlu masanın sorumlusuyla işbirliği yaptıklarını belirterek " Kaç milyon insana hizmet veriyoruz? Ulaşımla ilgili 15 milyon küsür, artı yolcusu, artı turisti diyoruz ama diğer rakamlara baktığınızda iki milyona doğru giden sığınmacı, mülteci ya da vatandaş olmuş olanlar gibi bazı yeni sayıları üstüne koyduğunuzda biz belki 18-19 milyona hizmet ediyoruz" dedi.

"DEMOGRAFİNİN TÜMDEN DEĞİŞİMİNE GİDEN BİR ALTLIK OLUŞTURUYOR"

İmamoğlu," Türkiye'de ne yazık ki durdurulamayan bir akım var. 5-6 milyon rakamlarına doğru gittiği tahmin edilen bir süreç var. Bu artık demografinin tümden değişimine giden bir altlık oluşturuyor. Bütün bunların temelden ele alınacağı bir dönemi oturup konuşmak zorundayız" diye konuştu.