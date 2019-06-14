Son Dakika Haberleri: İmamoğlu, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nde vatandaşlarla bir araya geldi
Son Dakika Güncel Haber

İmamoğlu, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nde vatandaşlarla bir araya geldi

7 saat önce

- CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması İSTANBUL - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'ndeki Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

- CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması İSTANBUL - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'ndeki Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nde vatandaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu, çocukları yanına alarak konuşma yaptı.
İmamoğlu, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nde vatandaşlarla bir araya geldi
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 08:54 Kaynak: AA
CHP, vatandaş, bosna, imamoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş, Ajdin Hasic'i kadrosuna kattı! İmamoğlu: Dedemin mezarında gece vakti gizli çekim yapılmış İmamoğlu ile Yıldırım'ın canlı yayın hizmetini üstlenen şirket sosyal medyada gündem oldu! İYİ Parti Lideri Akşener'den anket açıklaması: İmamoğlu, 3-4 puan önde görünüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 04:31:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İmamoğlu, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nde vatandaşlarla bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]