İmamoğlu, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nde vatandaşlarla bir araya geldi
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- CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması İSTANBUL - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'ndeki Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 08:54 Kaynak: AA
- CHP İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
'nun konuşması İSTANBUL - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa
Yıldırım Mahallesi'ndeki Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nde vatandaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu, çocukları yanına alarak konuşma yaptı.
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