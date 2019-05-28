İmamoğlu: Bu memlekete iş üretmemiz lazım
1 saat önce
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, "Bu memlekete iş üretmemiz lazım. Şimdi önümüze bakıyoruz.
CHP İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:33
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu
, "Bu memlekete iş üretmemiz lazım. Şimdi önümüze bakıyoruz. Bu yapılan yanlışlığı düzelteceğiz." dedi.
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