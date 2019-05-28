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İmamoğlu: Bu memlekete iş üretmemiz lazım

1 saat önce

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, "Bu memlekete iş üretmemiz lazım. Şimdi önümüze bakıyoruz.

İmamoğlu: Bu memlekete iş üretmemiz lazım, System.String[]
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, "Bu memlekete iş üretmemiz lazım. Şimdi önümüze bakıyoruz. Bu yapılan yanlışlığı düzelteceğiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:33 
İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, İmamoğlu, Ekonomi
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