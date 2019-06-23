Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: "Bu millet yapılan haksızlığın hesabını o bir avuç insana kesmiştir"
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İmamoğlu: "Bu millet yapılan haksızlığın hesabını o bir avuç insana kesmiştir"

27 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, oy sayımları sonrası ilk kez açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, oy sayımları sonrası ilk kez açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Bu millet yapılan haksızlığın hesabını o tanımladığım gibi bir avuç insana kesmiştir" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamasından bazı satır başları Açıklaması
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:08 
Ekrem İmamoğlu, İstanbul, İmamoğlu, Dünya
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