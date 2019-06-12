İmamoğlu: "Bu şehrin işsizliğiyle mücadele edeceğiz"
31 dakika önce
- CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu'nun konuşması CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Pendik'te halka seslendi.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:42 Kaynak: AA
Altın günü nasıl kapattı? İşte son durum
Binali Yıldırım'ın "İspatlayın ya da özür dileyin" sözlerine İmamoğlu'ndan yanıt geldi
Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu? İşte son anket
Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den FETÖ elebaşının iadesi hakkında yeni açıklama