Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: "Bu şehrin işsizliğiyle mücadele edeceğiz"
Son Dakika Güncel Haber

İmamoğlu: "Bu şehrin işsizliğiyle mücadele edeceğiz"

31 dakika önce

- CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu'nun konuşması CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Pendik'te halka seslendi.

- CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu'nun konuşması CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Pendik'te halka seslendi.
İmamoğlu: Bu şehrin işsizliğiyle mücadele edeceğiz
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:42 Kaynak: AA
İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, Pendik, İmamoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın günü nasıl kapattı? İşte son durum Binali Yıldırım'ın "İspatlayın ya da özür dileyin" sözlerine İmamoğlu'ndan yanıt geldi Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu? İşte son anket Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den FETÖ elebaşının iadesi hakkında yeni açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 20:13:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: "Bu şehrin işsizliğiyle mücadele edeceğiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]