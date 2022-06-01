İMAMOĞLU: BU TALİHSİZLİK BİZİ ÜZMÜŞTÜR - Son Dakika
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İMAMOĞLU: BU TALİHSİZLİK BİZİ ÜZMÜŞTÜR

01.06.2022 18:09

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bu süreçte hukukun bu şekilde bir mahkemeyi açıyor olması bile bir talihsizlik. Bu talihsizlik bizi üzmüştür" dedi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bu süreçte hukukun bu şekilde bir mahkemeyi açıyor olması bile bir talihsizlik. Bu talihsizlik bizi üzmüştür" dedi.

İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava ertelendi.

Davayla ilgili İmamoğlu, İBB'nin Saraçhane'deki binasında basın açıklaması yaptı. İmamoğlu'na, TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Muharrem Erkek ile CHP ve İYİ Partili siyasetçiler de destek verdi.

"ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Ekrem İmamoğlu muhalefetin herhangi bir şey söylemesinin ardından hemen suç kavramı ile karşı karşıya geldiğini belirterek, "Sanık olarak yargılandığım bir duruşma yapıldı bugün. Bu duruşmada 4 yıla kadar hapis istemi ve siyasi yasaklı olmam istendi. Öncelikle tekrar ifade edeyim bu süreçte hukukun bu şekilde bir mahkemeyi açıyor olması bile bir talihsizlik. Bu talihsizlik bizi üzmüştür. Bütün çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Uzun zamandır muhalefete bastırmak için yargıyı silah gibi kullanma geleneği oluştu" dedi.

"TÜRKİYE'DE HUKUK HERKES EŞİT DEĞİL"

İmamoğlu, "Bugünün konusu İçişleri Bakanı'nı bana 'ahmak' demesine yanıt vermem. Bunu bir siyasi kavram ile yanıtını veriyorum. Aslında sözünü ona iade ediyorum. Sanki bunu YSK için demişim gibi 4 yıl hapis ve siyasi yasak istenen davada yargılanıyorum. Bizde toplumu temsil eden insanlar olarak bazen vatandaşı savunurken bazen kendimizi savunmak için bu sözleri iade etmek zorunda kalıyoruz. Yaptığımız iş aslında bu. Peki ne dedim 'söze bakarım söz mü diye adama bakarım adam mı diye' dedim. Denilen sözler bunlar. ve Allah'a havale ettim. Bizim ahlakımız ancak buna müsaade ediyor. Görüyoruz ki Türkiye'de hukuk herkes eşit değil. Ama birilerine her türlü hakaret küfür serbest. Buna bir an önce son vermemiz gerekiyor. Neden böyle yaptıklarına bakmak lazım. Kaos yaratmak istiyorlar ve ellerinden gelenleri yapıyorlar. Ülkeyi bir korku sürecine sürükleme çabası içerisindeler. Muhalif her sesi kısmak istiyorlar. Bugün geldiğimiz nokta da hala üzerinde tepindiğiniz kendinizi hırpaladığınız, İstanbul seçimlerinin üzerinden 3 yıl geçmiş... Yani kendi içinizdeki insanlar bile bir seçimi iptal etmenin ne kadar yanlış demelerine, vicdanı rahatsızlık duymalarına rağmen aynı akla aynı uygulamalara devam ediyorsunuz" dedi.

"YSK İLE YARGININ İTİBARIYLA ÇOK OYNADILAR"

İmamoğlu, "Bu mahkeme benim ile bana hakaret eden sayın içişleri bakanı arasındadır. Zaten o bana, ben ona bir dava açmıştır süreç devam ediyor. YSK'yı ve yargıyı istismar etmeyi bıraksınlar. Bir avuç insan YSK ile yargının itibarıyla çok oynadılar. Rahat bırakın onları. Sizlerin de hukuka ihtiyaç duyduğunuzu belirtmek isterim" ifadesini kullandı.

İMAMOĞLU: BU TALİHSİZLİK BİZİ ÜZMÜŞTÜR
İMAMOĞLU: BU TALİHSİZLİK BİZİ ÜZMÜŞTÜR
İMAMOĞLU: BU TALİHSİZLİK BİZİ ÜZMÜŞTÜR
İMAMOĞLU: BU TALİHSİZLİK BİZİ ÜZMÜŞTÜR

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Kaynak: DHA

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