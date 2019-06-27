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İmamoğlu: "Bugün demokrasi bayramı"

31 dakika önce

23 Haziran seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binası önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.

23 Haziran seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binası önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.
İmamoğlu: Bugün demokrasi bayramı
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 07:53 Kaynak: AA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel
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