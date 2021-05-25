İmamoğlu: Burada hiç bir parkın yok oluşunu sağlamayız - Son Dakika

İmamoğlu: Burada hiç bir parkın yok oluşunu sağlamayız

25.05.2021 14:07
İmamoğlu: Burada hiç bir parkın yok oluşunu sağlamayız, System.String[]

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm temel atma törenine katıldı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde  kentsel dönüşüm temel atma törenine katıldı. Törende, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt da yer aldı.

"İNSANLARIMIZIN İMZASIYLA SÜREÇ YÖNETİLMİŞTİR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yeşilpınar'da katıldığı tören sonrası protesto edildi.

İmamoğlu, protestocu grubun iddialarına törende cevap vermişti. İmamoğlu,"Burada yeşil alanına da önemsiyoruz. Hiçbir yeşil alanın kaybolmasına izin vermeyeceğiz. Bazı vatandaşlarımızın kaygıları olabilir. Bu kaygılar üzerinden başka cümleler yada tavırlar geliştirmek isteyen olabilir. Burada hiç bir parkın yok oluşunu sağlamayız. Tam aksine pırıl pırıl parkları var edeceğiz proje ile" ifadesini kullandı. İmamoğlu, "Bu, kıymetli ve değerli bir iştir. Bu işin sonunda, burada mutsuz olacak hiç kimse yoktur. Eyüpsultan Mahallesi'nde oturan vatandaşlarımız için de örnek bir iş olacak" dedi.İmamoğlu, "Burada, 192 bağımsız birim ve 159 hak sahibi bulunan sürece gerçekçi, somut bir çözüm bulunulmuştur. Adil olunmuştur, şeffaf olunmuştur, katılımcı bir süreç yönetilmiştir ve yüzde 100 ikna sağlanarak, insanlarımızın imzasıyla süreç yönetilmiştir. Bu, çok değerli. Yüzde 100 elde edilene kadar da arkadaşlarım, sabırla süreç yönetmiştir. Bu da bizim, vatandaşımızın bu sürecine dair ne kadar değerli bir bakışla yol gördüğümüzün ispatıdır. Farklı çıkar grupları olacak. 'Çıkar grubu' veya 'kötü niyet' derken, burun partisi de yok; onu da söyleyeyim. O parti, bu parti, şu parti… Benim dilim, bu konuda net. Yani, 'Benim partinden, koruyayım' veya 'Başka parti de var, söveyim, işte döveyim' öyle bir anlayışım yok benim. Kötü, kötüdür; iyi, iyidir. O bakımdan, o çıkar gruplarına hiç fırsat vermedim. Vermeyeceğiz de. Bu konuda taviz yok" dedi.

"MÜŞTEREK BİR SEFERBERLİK İLE ÇÖZÜLEBİLİR"Ekrem İmamoğlu,  "Geçmişte hiçbir şey yapılmamıştır, denebilir mi? Mümkün değil; çok şey yapılmıştır. İyi niyetle iyi şeyler yapılmak istenmiştir. Ama bakınız, 1999 yılı depreminden bugüne, yaklaşık 20 yılda, İstanbul'da kentsel dönüşüm için yapılan hızla hareket edersek, İstanbul'un dönüşümünü 100 yılda bitiremeyiz. Bunu ben söylemiyorum, sayılar söylüyor. Bu olmaz, bu iş bizi yorar. Onun için bu sürecin çözüme kavuşması, müşterek bir seferberlik ile çözülebilir. Vatandaş işin içinde olacak. İş hayatı, işin içinde olacak. İnşaat sektörü, finans sektörü işin içinde olacak. Ülkenin ekonomik değerleri buna müsait olacak; faizi, enflasyonu… Bu kapsamda tabii ki ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi, bakanlık devrede olacak. Gerektiğinde makul sübvansiyonlar olabilir. Ama bu iş böyle yapılırsa, bize göre 15 ila 20 yıl içerisinde İstanbul'da muazzam bir dönüşüm elde edilir" diye konuştu.

"YEŞİLPINAR'A HAYIRLI OLSUN"Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ise, "Kentsel dönüşümler, riskli bir konu. İstanbul'un, 99 depremi öncesi binalarının tamamını dönüştürmesi lazım. Bunu da yerinde yapması lazım. Çocukların kendi okullarından, komşularından, arkadaşlarından ayrılmadan büyümeleri lazım. Çünkü mahallelerin ve sokakların tarihi var İstanbul'da. Her birisini ayrı bir yapısı var, hikayesi var. O hikayeler yok oluyor öbür türlü yapılınca. O yüzden burada olması, buradaki 192 vatandaşımızın, komşularımızın tekrar geri gelecek olması güzel bir şey. Başlangıcındaki sıkıntılar bitecek inşallah. Onların unutulur. Herkes anahtarı aldığı gün, çok daha güzel bir yapıya dönüşür diye umut ediyoruz. Herkese emeği için saygılar sunuyorum. Yeşilpınar'a hayırlı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

- İstanbul
İmamoğlu: Burada hiç bir parkın yok oluşunu sağlamayız
İmamoğlu: Burada hiç bir parkın yok oluşunu sağlamayız
İmamoğlu: Burada hiç bir parkın yok oluşunu sağlamayız
İmamoğlu: Burada hiç bir parkın yok oluşunu sağlamayız
İmamoğlu: Burada hiç bir parkın yok oluşunu sağlamayız

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İmamoğlu: Burada hiç bir parkın yok oluşunu sağlamayız - Son Dakika


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