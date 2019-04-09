Son Dakika Haberleri: İmamoğlu Büyükçekmece'de Konuştu

İmamoğlu Büyükçekmece'de Konuştu

29 dakika önce

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte mazbatasını alan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'e tebrik ziyaretinde bulundu.

İmamoğlu Büyükçekmece'de Konuştu, System.String[]
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte mazbatasını alan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'e tebrik ziyaretinde bulundu. 

"BİZ BU ŞEHRE HİZMET ETMEYE GELDİK"

Ziyaret sırasında İmamoğlu, belediye binası önünde toplananlara seslenerek, "Biz, bu şehre hizmet etmeye geldik. On binlerce insan sandıkların başında. Hiç ayrılmayacaklar bu iş sonuçlanıncaya kadar. Emeklerine sağlık, polisimizin, emniyetimizin emeklerine sağlık. Ayaklarına taş değmesin. Ama boğmayın bizi. Normalleşelim. İstanbul beni bekliyor." dedi.

İmamoğlu, "Emniyetimizi, polisimizi yormayın. Kapı kapı gezip insanları tedirgin etmeyin. Biz bu şehirde, devletimizin seçimle ilgili gerekli kurumların teminatlarıyla seçime girdik. O bakımdan insanların zihnini bulandırmaya gerek yok, 'şu kadar farkla oy kazandık' onları bir kenara koy. Benim kadar bu şehirde, bu kadar insanın gönlünü kazanmış bir belediye başkanı olmayacak. Allah'ım ne benim yüzümden, ne de sizin yüzünüzden gülücükleri eksik etmesin. Kol kola omuz omuza bu kenti birlikte yaşayacağız. Vatanımız, milletimiz, şehrimiz için çalışmaya başlayacağız. Ben sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız, hepinizle yine buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:25 Kaynak: DHA
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