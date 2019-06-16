Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: "'Çaldılar' lafı olmaz. Kime söylüyorsunuz? AK Partili sandıkta görev almış kardeşlerime...
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İmamoğlu: "'Çaldılar' lafı olmaz. Kime söylüyorsunuz? AK Partili sandıkta görev almış kardeşlerime...

21 dakika önce

İmamoğlu: "'Çaldılar' lafı olmaz. Kime söylüyorsunuz? AK Partili sandıkta görev almış kardeşlerime mi söylüyorsunuz, oradaki İYİ Partili, MHP'li, Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerime mi söylüyorsunuz? Sandık kurulu başkanlarına mı söylüyorsunuz?"

İmamoğlu:
İmamoğlu: "'Çaldılar' lafı olmaz. Kime söylüyorsunuz? AK Partili sandıkta görev almış kardeşlerime mi söylüyorsunuz, oradaki İYİ Partili, MHP'li, Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerime mi söylüyorsunuz? Sandık kurulu başkanlarına mı söylüyorsunuz?"
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:34 Kaynak: AA
MHP, İmamoğlu, Güncel
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