İmamoğlu: "'Çaldılar' lafı olmaz. Kime söylüyorsunuz? AK Partili sandıkta görev almış kardeşlerime...
21 dakika önce
İmamoğlu: "'Çaldılar' lafı olmaz. Kime söylüyorsunuz? AK Partili sandıkta görev almış kardeşlerime mi söylüyorsunuz, oradaki İYİ Partili, MHP'li, Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerime mi söylüyorsunuz? Sandık kurulu başkanlarına mı söylüyorsunuz?"
İmamoğlu
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:34 Kaynak: AA
: "'Çaldılar' lafı olmaz. Kime söylüyorsunuz? AK Partili sandıkta görev almış kardeşlerime mi söylüyorsunuz, oradaki İYİ Partili, MHP
'li, Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerime mi söylüyorsunuz? Sandık kurulu başkanlarına mı söylüyorsunuz?"
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