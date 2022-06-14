İmamoğlu: Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı ve Üyesidir

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun attığı tweetler nedeniyle aldığı 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası ile ilgili infaz işleminin ardından bugün de siyaset yasağının yürürlüğe konulması üzerine, "Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Başkanı ve üyesidir. Hukuk üzerinde kurulan siyasi baskıyla alınan zorlama kararlarla bu gerçek asla değiştirilemez" dedi.

Yargıtay 3. Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, attığı tweetler nedeniyle 5 ayrı suçlamadan verilen mahkümiyet kararlarının üçünü onamıştı. Böylece 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası kesinleşen Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirilmişti.

Kaftancıoğlu, 31 Mayıs'ta tebligatın kendisine ulaşması üzerine infaz işlemlerinin gerçekleşmesi için teslim olmuş ve Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti. Kaftancıoğlu, Silivri'deki işlemleri kısa sürede tamamlanarak denetimli serbestlik kapsamında bırakılmıştı.

Bugün de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaftancıoğlu'nun parti üyeliğini düşürdü ve buna ilişkin tebligatı CHP Genel Merkezi'ne gönderdi.

"CANAN KAFTANCIOĞLU, CUMHURİYET HALK PARTİMİZİN İSTANBUL İL BAŞKANI VE ÜYESİDİR"

Kararla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Canan Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Halk Partimizin İstanbul İl Başkanı ve üyesidir. Hukuk üzerinde kurulan siyasi baskıyla alınan zorlama kararlarla bu gerçek asla değiştirilemez. Demokratik ve adil bir Türkiye mücadelemizde Canan Kaftancıoğlu ile yol arkadaşlığımız devam edecektir" dedi.