İmamoğlu, Cevizlibağ-Yenibosna Metrobüs Hattındaki 'Beyaz Yol'u Deneyimledi: "Tüm Metrobüs Yolunda Bu Konforu Sağlamak İstiyoruz"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cevizlibağ- Yenibosna arasında metrobüslerin tonajından kaynaklı bakım isteyen ve çabuk bozulan asfaltın yerine bakım istemeyen ve konforlu yolculuk imkanı sunan gidiş-geliş 15,7 kilometrelik 'Beyaz Yol' uygulamasını test etti. İmamoğlu, "Tüm metrobüs yolunda bu konforu sağlamak istiyoruz. Hem yenilenmiş yolumuz hem yenilenmiş araçlarımızla çok daha güzel, konforlu, keyifli bir yolculuğu bütün İstanbullulara sunmak istiyoruz. Şimdi Cevizlibağ'dan Zincirlikuyu'ya arkadaşlarım bir hazırlık yapıyorlar. ve dönem içerisinde inşallah bütün metrobüs hatlarını, beton olarak dönüştürerek İstanbullulara hediye etmek istiyoruz" dedi.

İBB, Cevizlibağ-Yenibosna arasında 28 Haziran'da başlattığı gidiş-geliş toplam 15,7 kilometrelik "Metrobüs Hattı 1. Etap Beyaz Yol" çalışmasını, 63 gün süren çalışmanın ardından 2 Eylül'de tamamladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 7 duraklık hattaki 'beyaz yol' uygulamasını, kurum öz kaynaklarıyla alınan yeni nesil metrobüs aracı içerisinde deneyimledi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de yolculuk boyunca İmamoğlu'na eşlik etti. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay'dan çalışmalarla ilgili bilgi alan İmamoğlu, konuyla ilgili değerlendirmelerini de metrobüs aracında seyir halindeyken yaptı.

Beyaz yol uygulamasına, metrobüs yolundan önce kentin kırsal alanlarındaki güzergahlarda başladıklarını belirten İmamoğlu şunları söyledi:

"ÇOK ETKİLİ BİR UYGULAMA OLDU: Çok etkili bir uygulama oldu. Ben de metrobüsteki performansını yerinde görmek istedim. Çok umutluydum. Arkadaşlarım test etmeyi önemsiyorlardı ama ben iyi bir sonuç alacaklarından emindim. Burada zemin sertleştirici gibi daha özel teknolojileri katarak, uygulamayla ilgili özellikle bitirici araçların buraya göre imal edilmesinin avantajıyla güzel bir iş çıkarttılar. Dar derz uygulamalarıyla beraber de bozulmaları engelleyici önemli bir tercih yaptılar. Hepsini burada şu anda test ediyoruz.

ASFALTA GÖRE UZUN ÖMÜRLÜ: Cevizlibağ'dan şu anda Merter'e doğru yaklaşıyoruz ve hissediyorum ki beyaz yol, asfalt yol gibi değil. Asfalt yol da bir de şöyle sorunlar yaşandı aslında geçmişten bugüne. Yaz sıcağında kolay büzüşmeler veya birtakım bozulmalar söz konusu. Hatta bazen işte özellikle şu durağa yaklaşma ortamlarında yapılan frenlerde de o asfaltın yumuşamasıyla beraber ne yazık ki formu bozuluyor. Tabii formu bozulan asfalt, araçlarda titremelere, arabaları hoplatmalara imkan tanıyor ve insanlar metrobüste rahatsız oluyor. Bunu tümden kaldıracak bir uygulama bu. Betonun kalitesi de oldukça yüksek. Duraklarda çimento dozu daha yüksek. Yol bölümünde biraz daha farklı bir dozda. Bu da aslında duraklara özel bir uygulamayı sağlanmış oldu. Şu an hissedildiği üzere, aslında çok farklı yani asfaltla. Bir de tabii uzun ömürlü.

TÜM METROBÜS YOLUNDA BU KONFORU SAĞLAMAK İSTİYORUZ: Asfaltın ciddi bir bakım maliyeti var. Birkaç yıl içerisinde ciddi maliyetlerle yenilenmesi gerekiyor. Beton yolda ise bu oldukça yüksek. 20 yılın üstünde rahatlıkla çıktığını yaşamış birisiyim o yaptığımız yol uygulamasında. Devam edeceğiz buna. Tüm metrobüs yolunda bu konforu sağlamak istiyoruz. Zaman içerisinde buralarda özellikle bu alanlarda metronun bu yükü hafifletmesini elbette öngörüyoruz. Ama yine de uzun zaman diliminde metrobüsün hizmet edeceği de görülüyor. Kabullenilmiş bir hattı var. Bu bağlamda hem yenilenmiş yolumuz hem yenilenmiş araçlarımızla, çok daha güzel, konforlu, keyifli bir yolculuğu bütün İstanbullulara sunmak istiyoruz. Şimdi Cevizlibağ'dan Zincirlikuyu'ya arkadaşlarım bir hazırlık yapıyorlar. ve dönem içerisinde inşallah bütün metrobüs hatlarını, beton olarak dönüştürerek İstanbullulara hediye etmek istiyoruz."

21 YIL TAMİRAT İSTEMEYECEK

"Metrobüs Hattı 1. Etap Beyaz Yol" kaplama çalışmaları, Cevizlibağ- Yenibosna durakları arasındaki toplam 7 durağı kapsıyor. 28 Haziran'da başlayan çalışmalar, her iki yönde de 2 Eylül'de tamamladı. Gidiş-geliş yaklaşık 15.7 kilometrelik hatta, toplam 7614,06 metreküp beyaz beton kullanıldı. Duraklar arasında C30 kodlu beyaz beton kullanılırken, peron önlerinde C40 kodlu beyaz beton tercih edildi. Uygulanan beyaz beton ile metrobüs güzergahında normal şartlar altında her 2 yılda bir yapılması gereken asfalt tamiratlarının önüne geçildi. Beyaz yol ile en az 21 yıl boyunca metrobüs güzergahında tadilat ve tamirat işleri yapılmasına gerek kalmayacak.