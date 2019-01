İmamoğlu, CHP ve İyi Parti İstanbul İl Başkanlıkları Toplantısına Katıldı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "25 yıldır İstanbul'u yöneten aklın İstanbul'u nasıl bir hale getirdiğini sadece biz söylemiyoruz, yönetenler söylüyor. Dolayısıyla bu artık tarihi bir sorumluluk olmuştur. Bu tarihi sorumlulukta ben büyükşehir belediye başkan adayıyım ama esas olan hepinizi bu sürece tüm birikimleriyle, katkılarıyla varlığınızı hissettirmenizden geçecektir bu kampanyanın başarısı." dedi.



İmamoğlu, CHP ve İYİ Parti İstanbul il başkanlıklarınca Kadıköy Evlendirme Dairesinde düzenlenen toplantıya katıldı.



İki partinin oluşturduğu ittifağın çok değerli olduğunu dile getiren İmamoğlu, İstanbul'da herkesin oyuna talip olduklarını söyledi.



İmamoğlu, "Tüm siyasi partilere oy veren insanların da bize oy verebileceğini, vermeleri gerektiğini anlatabiliyor olmamız gerekmektedir. Çoğu zaman kendi mensubu bulunduğum partimde dahil olmak üzere parti mensubiyetinin ötesinde olduğu bir dilin ötesinde çok değerli bir süreçtir İstanbul'daki yerel yönetimi kazanma süreci." şeklinde konuştu.



Yapıcı bir dille İstanbul'un sorunlarının konuşulduğu bir seçim kampanyası yürüteceklerini aktaran İmamoğlu, "Açıkçası rakibiyle çok da ilgilenmeyen, sadece İstanbul'un konuşulduğu bir kampanya yönetmek istiyoruz. Biz çözüm üzerine, çözüm odaklı bir kampanya yöneteceğiz. Bu pozitif bir kampanya olacak. İstanbulla ilgili neredeyse geri dönüşü zor olan sıkıntılı bir süreçten, adını şöyle de diyebiliriz neredeyse İstanbul'u bu kötü yönetimden kurtarma günü olarak göreceğimiz 31 Mart'ta, tek yapacağımız şey İstanbul'un nasıl kurtulacağını tüm 16 milyon İstanbulluya anlatmak olacaktır." ifadelerini kullandı.



"Hedefe doğru giderken bu yoldaki her şey mübahtır" anlayışının partilerinin şiarında bulunmadığını kaydeden İmamoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:



"Hedefe giden yolda her şey mübahtır anlayışına karşıyız. Tam tersi bir tavırla yol yürüyeceğiz. İlkelerimize ve değerlerimize aykırı düşen hiçbir kavramı sahada paylaşmayacağız. Ben her zaman söylüyorum seçimler kazanılır kaybedilir.Her iki siyasi parti mensubu arkadaşlarımızla sahadaki temel amacımızın gönülleri kazanmak olduğunu altını çizmek isterim. Bazen yapacağımız tek bir söz, tek bir aykırı cümle insanları bizden uzaklaştıracağını bilme hassasiyetini göstermeliyiz. Bir kötü laf insanları sizden uzaklaştırır."



Kendisinin her iki siyasi partinin de belediye başkan adayı olduğunu hissettiğini belirten İmamoğlu, "Bunu görüyorum, derinden hissediyorum." diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür etti.



Seçim sürecinde en fazla alın terini kendisinin dökeceğini vurgulayan İmamoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:



"Biliyorum ki çok çalışmayan sürece liderlik yapamaz. Zamanımızın çoğunu sahada harcamalıyız. İletişim noktalarının çok sıkıntılı olduğunu biliyoruz. İletişimin özellikle medya kanallarında görevini yapmak isteyen insanların ne zorluklar çektiğini biliyoruz. Bu manada çalışan gazetecilere gerçekten başarılar diliyorum. İnşallah onların da mesleklerini yapmaktan keyif alacağı günlerin yakın olduğunu beyan etmek istiyorum. Günlerini tebrik ediyorum. Seçmen çevrenizi genişletmeniz lazım. Seçmene davranışın çok önemli olduğu günlerdeyiz. Seçmenle konuşurken seçmeni suçlayıcı dil kullanmadan onlara nutuk atmadan, onları dinlemeyi ve anlamayı, onlarla süreci paylaşma metodunu geliştirmemiz lazım."



"İstanbul'da herkesle konuşuyoruz herkes mutsuz"



Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da herkesle konuşuyoruz herkes mutsuz. Neredeyse yüzde 60'ı bu kenti terk etmeyi düşünüyor. Dolayısıyla biz bu sefer başaracağız. Çünkü değişim zamanı geldiğinin inancındayız." dedi.



İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, "Bugünü gelecekte hakkıyla kutlayabilmenizi diliyorum. Zira doğruları söyleyen, yazan, anlatan ve bu nedenle işinden olan kıymetli gazetecilerimiz de var. Bu günü kutlamak çok zor. Yaptığınız iş ülkemiz ve demokrasimiz için çok çok önemlidir." dedi.



İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da şöyle konuştu:



"Çalışabildiğiniz, çalışabildiğinizin karşılığını alabildiğiniz, hak ettiğiniz şekilde 10 Ocak çalışan gününü kutlayabildiğiniz günlere. Daima söylüyoruz mesele memleketse, değerlerse, hep birlikte doğruyu, hakikatı bulmaksa her zaman o doğru insanları buluşturur. Mesel İstanbul, İstanbul'un kentin geleceği, kendimizden ziyade çocuklarımızın geleceği için ortak doğruda, ortak akılda buluştuk. Neydi ortak akıl kente özel, insana saygı diyen, kente ihanet edenlerin karşısında bu güzel ifadelerin altını doldurarak bir belediye başkanına kenti emanet edelim dedik." şeklinde konuştu.

