İmamoğlu: "Çözüm olmaya geliyoruz" - İSTANBUL
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- Ekrem İmamoğlu'nun halkı selamlaması CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması İSTANBUL - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt' ta halka hitap etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:53 Kaynak: AA
- Ekrem İmamoğlu
'nun halkı selamlaması CHP İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması
İSTANBUL - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt
' ta halka hitap etti.
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