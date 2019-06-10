Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: "Çözüm olmaya geliyoruz" - İSTANBUL
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İmamoğlu: "Çözüm olmaya geliyoruz" - İSTANBUL

5 saat önce

- Ekrem İmamoğlu'nun halkı selamlaması CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması İSTANBUL - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt' ta halka hitap etti.

- Ekrem İmamoğlu'nun halkı selamlaması
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması
İSTANBUL - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt' ta halka hitap etti.
İmamoğlu: Çözüm olmaya geliyoruz - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:53 Kaynak: AA
belediye başkan adayı, Cumhuriyet Halk Partisi, Esenyurt, İstanbul, Güncel
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