Son Dakika Haberleri: İmamoğlu Cuma Namazını Çamlıca Camii'nde Kıldı

İmamoğlu Cuma Namazını Çamlıca Camii'nde Kıldı

29 dakika önce

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu cuma namazını ibadete açılan Çamlıca Camii'nde kıldı.

İmamoğlu Cuma Namazını Çamlıca Camii'nde Kıldı, System.String[]
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu cuma namazını ibadete açılan Çamlıca Camii'nde kıldı.

Seçim çalışmalarını Üsküdar'da sürdüren Ekrem İmamoğlu, cuma namazı için öğle vaktinde ibadete açılan Çamlıca Camii'ne geldi. İmamoğlu cuma namazını burada kıldı. Namaz çıkışında açıklama yapan İmamoğlu, "Camiler güzeldir. Çamlıca Camii ibadete açılmıştır. Bugün geldik Cuma'mızı burada kıldık. Allah kabul etsin. Milletin birliği beraberliği için dua ettik" dedi. İmamoğlu cami çıkışında vatandaşlarla sohbet ederek, fotoğraf çektirdi. İmamoğlu daha sonra buradan ayrıldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:29 Kaynak: DHA

Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu, Çamlıca, Güncel
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