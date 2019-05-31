İmamoğlu cuma namazını Yenibosna'da kıldı
2 saat önce
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Cuma namazını Yenibosna Merkez Camii'nde kıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:56 Kaynak: DHA
CHP İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu
'nun, Cuma namazını Yenibosna Merkez
Camii'nde kıldı. İmamoğlu, namazın ardından açıklama yapmadı. Ekrem imamoğlu, camiden çıkarken bazı kişiler tepki gösterirken bir grup ise destek sloganları attı.
İmamoğlu seçim çalışmalarına Bahçelievler
'de devam ediyor.
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