Son Dakika Haberleri: İmamoğlu cuma namazını Yenibosna'da kıldı
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İmamoğlu cuma namazını Yenibosna'da kıldı

2 saat önce

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Cuma namazını Yenibosna Merkez Camii'nde kıldı.

İmamoğlu cuma namazını Yenibosna'da kıldı, System.String[]
CHP  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Cuma namazını Yenibosna Merkez Camii'nde kıldı. İmamoğlu, namazın ardından açıklama yapmadı. Ekrem imamoğlu, camiden çıkarken bazı kişiler tepki gösterirken bir grup ise destek sloganları attı.
İmamoğlu seçim çalışmalarına Bahçelievler'de devam ediyor.


- İstanbul
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:56 Kaynak: DHA
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