İmamoğlu'dan 16 Haziran açıklaması: Bana soruları yollamasalar da olur
2 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım ile 16 Haziran’da gerçekleştirecekleri münazara hakkında açıklamalarda bulundu
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 10:38
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu
, rakibi Binali Yıldırım
ile 16 Haziran'da gerçekleştirecekleri münazara hakkında açıklamalarda bulundu.
N TV
ve Star
TV ortak yayınında gazetecilerin sorularını cevaplandıran Ekrem İmamoğlu, pazar günü yapılacak programın öncesinde Binali Yıldırım'ın soruların görüşülmesini talep ettiğini söyleyerek, "Şahsen bana soruları yollamasalar da olur." diye konuştu.
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