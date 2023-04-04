İmamoğlu'dan çarpıcı Mansur Yavaş gafı! Hatasının farkına bile varmadı

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Trabzon'daki "Millet Buluşması" programına katıldı. Programda konuşma yapan İmamoğlu, Trabzonlulara konuşma yaparken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın selamlarını iletti.

"MANSUR SAVAŞ" GAFI

İmamoğlu, konuşması sırasında dili sürçerek Mansur Yavaş'tan "Mansur Savaş" olarak anons etti. İmamoğlu'nun bu gafı sosyal medyadaki kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.

KILIÇDAROĞLU'NA TEŞEKKÜR

Kılıçdaroğlu teşekkür eden İmamoğlu, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Niye biliyor musunuz? Beni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olmam konusunda sağlıklı düşünerek, sağlıklı tartışarak İstanbul'a aday yaptığı için teşekkür ediyorum kendisine. İstanbul tarihinde ilk kez bir Trabzonlu belediye başkanı var. Ben Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği Trabzon'da doğdum, Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği İstanbul'da büyükşehir belediye başkanı oldum" diye konuştu.