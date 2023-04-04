İmamoğlu'dan çarpıcı Mansur Yavaş gafı! Hatasının farkına bile varmadı - Son Dakika
Üye Girişi

İmamoğlu'dan çarpıcı Mansur Yavaş gafı! Hatasının farkına bile varmadı

04.04.2023 16:43

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, memleketi Trabzon'da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte vatandaşlara seslendi. İmamoğlu, konuşması sırasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, "Mansur Savaş" diye seslenerek büyük bir gaf yaptı. İmamoğlu, yaşadığı dil sürçmesini fark etmedi.

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Trabzon'daki "Millet Buluşması" programına katıldı. Programda konuşma yapan İmamoğlu, Trabzonlulara konuşma yaparken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın selamlarını iletti.

"MANSUR SAVAŞ" GAFI

İmamoğlu, konuşması sırasında dili sürçerek Mansur Yavaş'tan "Mansur Savaş" olarak anons etti. İmamoğlu'nun bu gafı sosyal medyadaki kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.

KILIÇDAROĞLU'NA TEŞEKKÜR

Kılıçdaroğlu teşekkür eden İmamoğlu, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Niye biliyor musunuz? Beni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olmam konusunda sağlıklı düşünerek, sağlıklı tartışarak İstanbul'a aday yaptığı için teşekkür ediyorum kendisine. İstanbul tarihinde ilk kez bir Trabzonlu belediye başkanı var. Ben Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği Trabzon'da doğdum, Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği İstanbul'da büyükşehir belediye başkanı oldum" diye konuştu.

YORUMLAR
500
İmamoğlu'ndan AFAD'ın Trabzon için yaptığı fırtına uyarısına tepki: Bizim fıkralarımız zekice olur, böyle aptalca olmaz İmamoğlu'ndan AFAD'ın Trabzon için yaptığı fırtına uyarısına tepki: Bizim fıkralarımız zekice olur, böyle aptalca olmaz Atakum Belediye Başkanı Deveci, 'Millet Buluşmaları' Kapsamında Trabzon'a Giden Kılıçdaroğlu'nu Karşıladı Atakum Belediye Başkanı Deveci, 'Millet Buluşmaları' Kapsamında Trabzon'a Giden Kılıçdaroğlu'nu Karşıladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'dan çarpıcı Mansur Yavaş gafı! Hatasının farkına bile varmadı - Son Dakika


Son Dakika
16:44 Nijeryalı şarkıcı rekora koştu! Davido'nun "Timeless" albümü müzik platformlarını sarstı
16:28 Slaven Bilic'ten büyük fedakarlık! Hiçbir ücret talep etmeden Ukrayna Milli Takımı'yla anlaştı
16:22 Maaş bile istemedi! Slaven Bilic, Ukrayna Milli Takımı'nın başına geçiyor
16:21 Nijeryalı şarkıcı Davido, "Timeless" albümü ile müzik platformlarında rekor üstüne rekor kırdı
16:08 Türk futbolunda gerilim tırmanıyor! Beşiktaş, TFF'ye Fenerbahçe derbisi için 2 başvuru yaptı
16:03 Arjantin'de işler kızıştı! Otobüs şoförleri, Güvenlik Bakanı'na tekme tokat saldırdı
16:02 Türk futbolunda sular durulmuyor! Beşiktaş'tan TFF'ye Fenerbahçe derbisi için 2 başvuru
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti
15:53 Sevil Atasoy'dan çarpıcı itiraf: Anne ve babamın son anlarında yayında olmadım
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan manidar ziyaret! Alparslan Türkeş'in mezarına gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2023 16:50:03. #1.13#
SON DAKİKA: İmamoğlu'dan çarpıcı Mansur Yavaş gafı! Hatasının farkına bile varmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement