İmamoğlu'dan işe alımlarda 'torpil yapıldığı' iddialarına ilişkin açıklama
1 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu işe alımda torpil iddialarına ilişkin "Partimizin içinde bir yazışmayı gördüm. Açıkçası ilk bir cümlesi doğru ondan sonrası yanlış. Böyle bir metodun benim nazarımda bir itibarı yok, doğru da değil." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu işe alımda torpil iddialarına ilişkin "Partimizin içinde bir yazışmayı gördüm. Açıkçası ilk bir cümlesi doğru ondan sonrası yanlış. Böyle bir metodun benim nazarımda bir itibarı yok, doğru da değil." dedi.
Başkan İmamoğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve AB Ulaştırma Komiseri Kabine Başkanı Matej Zakonjsek ile Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirilen yürüyüş etkinliğine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 02:00
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