Son Dakika Haberleri: İmamoğlu'dan işe alımlarda 'torpil yapıldığı' iddialarına ilişkin açıklama
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İmamoğlu'dan işe alımlarda 'torpil yapıldığı' iddialarına ilişkin açıklama

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu işe alımda torpil iddialarına ilişkin "Partimizin içinde bir yazışmayı gördüm. Açıkçası ilk bir cümlesi doğru ondan sonrası yanlış. Böyle bir metodun benim nazarımda bir itibarı yok, doğru da değil." dedi.

İmamoğlu'dan işe alımlarda 'torpil yapıldığı' iddialarına ilişkin açıklama, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu işe alımda torpil iddialarına ilişkin "Partimizin içinde bir yazışmayı gördüm. Açıkçası ilk bir cümlesi doğru ondan sonrası yanlış. Böyle bir metodun benim nazarımda bir itibarı yok, doğru da değil." dedi.


Başkan İmamoğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve AB Ulaştırma Komiseri Kabine Başkanı Matej Zakonjsek ile Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirilen yürüyüş etkinliğine katıldı.

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Avrupa Birliği, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 02:00 
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