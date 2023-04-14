İmamoğlu'dan nikah masasına oturacaklara sevindiren haber: 7 bin TL destek vereceğiz - Son Dakika
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İmamoğlu'dan nikah masasına oturacaklara sevindiren haber: 7 bin TL destek vereceğiz

14.04.2023 09:31

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yeni evlenecek çiftlere 7 bin TL yardım yapacaklarını açıkladı. İmamoğlu, "2023 yılında İstanbul'da yeni evlenecek 10 binin üzerinde çifte tek seferlik 7 bin TL evlilik desteği vereceğiz. Yeni yuva kuracak çiftlerimize katkıda bulunmak bizleri çok mutlu edecek." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yeni evlenecek çiftler için müjdeli bir haber duyurdu.

TEK SEFERLİK VERİLECEK

Belediye olarak yeni yuva kuracak İstanbulluların yanlarında olduklarını belirten İmamoğlu, tek sefere mahsus olmak üzere 7 bin liralık bir yardım yapacaklarını duyurdu.

"7 BİN TL VERECEĞİZ"

Haberi videolu paylaşımla duyuran İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Sevgili hemşerilerim, ekonomik olarak zor günlerden geçiyoruz. İstanbul'da yaşam maliyeti her geçen gün artıyor. Bu durumun hepinizi olumsuz etkilediğini çok iyi biliyoruz. Sizlere destek olmak için çalışıyor, projeler üretiyoruz. Sizlere güzel bir haber vermek istiyorum. İBB olarak evlilik desteği projesini başlatıyoruz. 2023 yılında İstanbul'da yeni evlenecek 10 binin üzerinde çifte tek seferlik 7 bin TL evlilik desteği vereceğiz. Yeni yuva kuracak çiftlerimize katkıda bulunmak bizleri çok mutlu edecek. Bu zor günleri hep birlikte dayanışma ile hep birlikte aşacağız. Birlikte başaracağız."

YORUMLAR (6)
  • Abdullah Bayraktar: YALANCININ MUMU :D Cevap Yaz 10 11 Yayından Kaldır
  • Ferdi dayfur: Bedava beda süt bedava et bedeva taşıma bedava kreş bedeva bay gemal sözünden dönmeycek Cevap Yaz 13 11 Yayından Kaldır
  • Ferdi dayfur: 300 milyar dolar temiz yatırım bulmuşlar biri faizli krediye bonus diyor diğer 300 milyar dolar buldum diyor yolda atılımı buldun bu parayı imfden kredi alacaksın bir ay sonra ödemeler kapıyı çalacak başlıcanız geriye sarmaya hop eski imfye borçlu Türkiye geri gelecek Cevap Yaz 13 12 Yayından Kaldır
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'dan nikah masasına oturacaklara sevindiren haber: 7 bin TL destek vereceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu'dan nikah masasına oturacaklara sevindiren haber: 7 bin TL destek vereceğiz - Son Dakika
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