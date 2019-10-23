Son Dakika Haberleri: İmamoğlu'dan Ulaştırma Bakanı'nın Açıklamasına Yanıt
Son Dakika Güncel İmamoğlu'dan Ulaştırma Bakanı'nın Açıklamasına Yanıt

İmamoğlu'dan Ulaştırma Bakanı'nın Açıklamasına Yanıt

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Sirkeci ve Hardarpaşa garlarıyla ilgili ihaleden alınması üzerine Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı itirazlara Pazartesi Ulaştırma Bakanı'ndan bir açıklama gelmişti.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Sirkeci ve Hardarpaşa garlarıyla ilgili ihaleden alınması üzerine Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı itirazlara Pazartesi Ulaştırma Bakanı'ndan bir açıklama gelmişti. İmamoğlu, Salı günü Ulaştırma Bakanı'nın açıklamaları hakkında basın toplantısı düzenledi

İmamoğlu'dan Ulaştırma Bakanı'nın Açıklamasına Yanıt

Mehmet Cahit Turhan, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:46 
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