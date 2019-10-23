İmamoğlu'dan Ulaştırma Bakanı'nın Açıklamasına Yanıt
1 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Sirkeci ve Hardarpaşa garlarıyla ilgili ihaleden alınması üzerine Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı itirazlara Pazartesi Ulaştırma Bakanı'ndan bir açıklama gelmişti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Sirkeci ve Hardarpaşa garlarıyla ilgili ihaleden alınması üzerine Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı itirazlara Pazartesi Ulaştırma Bakanı'ndan bir açıklama gelmişti. İmamoğlu, Salı günü Ulaştırma Bakanı'nın açıklamaları hakkında basın toplantısı düzenledi
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:46
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