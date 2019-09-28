Son Dakika Haberleri: İmamoğlu deprem toplantısı davetine ilişkin soruyu cevapladı
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İmamoğlu deprem toplantısı davetine ilişkin soruyu cevapladı

56 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde bu sabah yapılan Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı(TAMPT)'na davet edilip edilmediği yönündeki soruya cevap verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde bu sabah yapılan Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı(TAMPT)'na davet edilip edilmediği yönündeki soruya cevap verdi.

Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'ndeki İBB Lojistik Destek Merkezi'nde incelemelerde bulundu. 'Bu merkeze ilk gezimi yaptığımda çok etkilendim diyen İmamoğlu, 'Değerli merkezin oluşmasında emeği geçen hem belediye başkanlarına, hem o dönemin yöneticilerine teşekkür ediyorum. Burası her gün İBB'nin bir kısım ihtiyaçlarını görüyor. Tüm yemekhanelerimizin ve sosyal tesislerimizin ihtiyaçları buradan sağlanıyor; ama daha ötesinde burası afet anında çok büyük ihtiyaçları karşılayacak olan değerli bir nokta. diye konuştu.

İMAMOĞLU'NA TOPLANTIYA DAVET SORUSU

Açıklamaların ardından bir gazetecinin, İstanbul Valiliği'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında bu sabah Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı yapıldı, siz bu toplantıya davet aldınız mı yönündeki sorusuna İmamoğlu, Arkadaşlarım orada şu anda benim. Genel Sekreter Yardımcımız ve diğer arkadaşlarımız orada cevabını verdi. Bir başka gazetecinin, Belediye olarak mı davet edildiniz yoksa size mi geldi davet sorusuna İmamoğlu, Yani bugünkü programda Genel Sekreter Yardımcımız ve arkadaşlarımız orada yatını verdi. Aynı gazetecinin Size davet geldi mi şeklinde yinelediği soruya İmamoğlu, Genel Sekreter Yardımcımız ve arkadaşlarımız orada. Tamam şeklinde cevapladı.

İmamoğlu deprem toplantısı davetine ilişkin soruyu cevapladı

İstanbul, Türkiye, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:12 Kaynak: DHA
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