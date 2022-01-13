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İMAMOĞLU: DİJİTAL DÖNÜŞÜME AYAK UYDURMAMIZ ŞART - Son Dakika

İMAMOĞLU: DİJİTAL DÖNÜŞÜME AYAK UYDURMAMIZ ŞART

13.01.2022 17:22

TÜSİAD tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Dijital Türkiye Konferansı'nda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Halkımızın hızlı ve faydalı hizmet alabilmesi adına her alanda çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyor ve dijital dönüşümün başta katılımcılık olmak...

TÜSİAD tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Dijital Türkiye Konferansı'nda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Halkımızın hızlı ve faydalı hizmet alabilmesi adına her alanda çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyor ve dijital dönüşümün başta katılımcılık olmak üzere hedeflerimize ulaşmak için önemli bir gereklilik olduğuna inanıyoruz. Çağı yakalamak ve hatta önüne geçmek için dijital dönüşüme ayak uydurmamız şart' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TÜSİAD tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Dijital Türkiye Konferansı'a katıldı. 'Yerel Yönetimler ve Dijitalleşme' oturumunda konuşan İmamoğlu, İstanbul'un dijital dönüşüm vizyonu hakkında açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, 'Teknoloji hayatımızın her alanında ve gün geçtikçe de önemi artıyor. Dijital dönüşüm hayatımızı kolaylaştırarak yaşam kalitemizi artırıyor. Teknoloji artık vatandaşlara akıllı şehirlerin hizmet etmesi noktasında çok önemli bir unsur. 'İstanbul'a Yeni bir Başlangıç' dediğimiz günden bu yana, bu şehrin insanlarının hayatlarını kolaylaştırmak için teknolojiyi kullanarak yeni çözümler geliştirmek amacıyla 'Akıllı Şehir Platformunu' oluşturduk ve 'Dijital Kapsayıcılık' hedefini ortaya koyduk? diye konuştu.

'İSTANBUL SENİN' EKOSİSTEME KATKIDA BULUNABİLECEK BİR UYGULAMA

Yakın zamanda kullanımına açılan 'İstanbul Senin' uygulamasının, dijital dönüşüm yol haritasında önemli bir adım olduğunu belirten İmamoğlu, "İstanbul Senin' herkesin ücretsiz olarak indirip güvenle ve kolaylıkla kullanabileceği, vatandaş odaklı, yeni nesil bir dijital platform. İstanbullunun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karar alma süreçlerine yön verebileceği, kamu ve özel sektörün sunduğu hizmet ve çözümlere kolayca ulaşabileceği ve katılımcı ekonomi anlayışıyla ekosisteme katkıda bulunabileceği bir mobil uygulama. Uygulama ile güvenli dijital kimlik, mesajlaşma ve ödeme fonksiyonları sayesinde ulaşımdan fatura ödemeye, alışverişten şehir etkinliklerine, acil durumlarda yardımdan soru ve şikayetlerin çözümüne birçok hizmet artık İstanbulluların parmağın ucunda. Bu platforumu özel sektör, STK ve girişimcilerin katkılarıyla sürekli geliştirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle sizleri de İstanbul'un dijital dönüşüm yolculuğunun bir parçası olmaya ve uygulamamızı kullanmaya çağırıyorum? dedi.

'AÇIK VERİLER ŞEFFAFLIĞI ARTIMAK VE İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN DEĞERLİ BİR KAYNAK'

Teknoloji dünyasında veri ile ilgili yapılan çalışmaları yakından takip edip, desteklediklerinin altını çizen İmamoğlu, '16 milyon nüfusu ile günümüzün en kalabalık metropollerinden olan İstanbul, teknoloji ile akıllı bir kent olma hedefini sürdürüyor ve bu kapsamda biz de faaliyetlerimize her geçen gün bir yenisini ekliyoruz. Yönetime geldikten kısa bir süre sonra şeffaf ve hesap verebilir belediyecilik anlayışımızla açık veri portalını hizmete açtık. Portal'ın 32 milyon tıklanma sayısına ulaşması verilen hizmetin önemini ve ne kadar yerinde bir ihtiyaca hizmet ettiğini kanıtlıyor. Verinin herkesin erişimine açık hale getirilmesi ile bilgi ve içeriğe daha kolay erişim imkanı sunduk. Açık veriler sorunları çözmek, şeffaflığı artırmak ve yerel yönetim ile vatandaş arasındaki iletişimi güçlendirmek için değerli bir kaynak haline geldi' ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta Veri Laboratuvarı ile vatandaşlara şehrin temel sorunlarına yenilikçi çözümler bulmaları için yine verileri kullanma imkanı sağlayacaklarını söyleyen İmamoğlu, 'Veri Laboratuvarı sayesinde; girişimcilerimizi destekleyerek ihtiyaçlara uygun proje üretebilmelerini sağlamayı, araştırmacılar için çalışma ortamı sunmayı hedefliyoruz' dedi.

OYUN SEKTÖRÜNDE GİRİŞİMCİLERE DESTEK

OGEM Oyun Geliştirme Merkezi ile dünyanın yükselen sektörlerinden olan oyun sektöründe İstanbul'un güçlü bir oyuncu haline gelmesi için girişimcilere destek verdiklerini dile getiren İmamoğlu, 'Avrupa'da örnek uygulama seçilen ve birçok kez ödüle layık görülen Askıda Fatura'nın başarısının yanı sıra İBB WiFi, Blokzincir gibi proje ve hizmetlerle de ulusal ve uluslararası platformlarda fark yaratmaya ve öncü belediye olmaya gayret ediyoruz' diye konuştu.

İmamoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

'Halkımızın hızlı ve faydalı hizmet alabilmesi adına her alanda çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyor ve dijital dönüşümün başta katılımcılık olmak üzere hedeflerimize ulaşmak için önemli bir gereklilik olduğuna inanıyoruz. Çağı yakalamak ve hatta önüne geçmek için dijital dönüşüme ayak uydurmamız şart.'

İMAMOĞLU: DİJİTAL DÖNÜŞÜME AYAK UYDURMAMIZ ŞART
İMAMOĞLU: DİJİTAL DÖNÜŞÜME AYAK UYDURMAMIZ ŞART
İMAMOĞLU: DİJİTAL DÖNÜŞÜME AYAK UYDURMAMIZ ŞART

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Ekrem İmamoğlu, geri dönüşüm, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İMAMOĞLU: DİJİTAL DÖNÜŞÜME AYAK UYDURMAMIZ ŞART - Son Dakika
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