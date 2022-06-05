İmamoğlu: Doğal Alanlarımızı ve Suyumuzu Gözümüz Gibi Koruyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. İmamoğlu mesajında, "Şehri temiz tutuyor, denizimizi, doğal alanları ve suyumuzu gözümüz gibi koruyoruz" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşım yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"İstanbul'a kısa sürede çok güzel yaşam vadileri, kent ormanları kazandırdık; dev yatırımlarla evsel atıkları dönüştürüyor enerji elde ediyoruz; şehri tertemiz tutuyor denizimizi, doğal alanları ve suyumuzu gözümüz gibi koruyoruz."