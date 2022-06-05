İmamoğlu: Doğal Alanlarımızı ve Suyumuzu Gözümüz Gibi Koruyoruz - Son Dakika
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İmamoğlu: Doğal Alanlarımızı ve Suyumuzu Gözümüz Gibi Koruyoruz

05.06.2022 11:54

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. İmamoğlu mesajında, “Şehri temiz tutuyor, denizimizi, doğal alanları ve suyumuzu gözümüz gibi koruyoruz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. İmamoğlu mesajında, "Şehri temiz tutuyor, denizimizi, doğal alanları ve suyumuzu gözümüz gibi koruyoruz" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşım yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"İstanbul'a kısa sürede çok güzel yaşam vadileri, kent ormanları kazandırdık; dev yatırımlarla evsel atıkları dönüştürüyor enerji elde ediyoruz; şehri tertemiz tutuyor denizimizi, doğal alanları ve suyumuzu gözümüz gibi koruyoruz."

İmamoğlu: Doğal Alanlarımızı ve Suyumuzu Gözümüz Gibi Koruyoruz
İmamoğlu: Doğal Alanlarımızı ve Suyumuzu Gözümüz Gibi Koruyoruz
İmamoğlu: Doğal Alanlarımızı ve Suyumuzu Gözümüz Gibi Koruyoruz
İmamoğlu: Doğal Alanlarımızı ve Suyumuzu Gözümüz Gibi Koruyoruz

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Dünya Çevre Günü, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu: Doğal Alanlarımızı ve Suyumuzu Gözümüz Gibi Koruyoruz - Son Dakika

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