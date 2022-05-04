İmamoğlu, Doğduğu Akçabaat'ta: "Bana İnsan Muamelesi Yapılmıyor, Ama Mültecilere Yapılıyor' Demelerinin Yegane Sebebi Adil Olunmaması. Bunu... - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon Akçaabat'ta; "Görevimi yaparken doğru yapmış olmam için; Trabzonlu ile Kastamonuluyu, Trabzonlu ile Sivaslıyı, Trabzonlu ile Diyarbakırlıyı ayırmamam lazım. Ki adil bir insan olabileyim. ve bu şehirlerde, ülkemizde insanlar buna dikkat etse, bu ülkenin her insanı geleceğe umutla bakar. Yaşadığı yeri, yurdu terk etmek istemez. Bu ülkede, 'bana insan muamelesi yapılmıyor, ama mültecilere yapılıyor' demez. Demelerinin yegane sebebi adil olunmaması. Bunu değiştireceğiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turunu Trabzon'un Akçaabat ve Yomra ilçelerinde tamamladı.

Doğduğu Akçaabat'ta toplanan hemşehrilerini kasket ve Trabzonspor atkısı takarak selamlayan İmamoğlu, "Akçaabat seninle gurur duyuyor" tezahüratına yanıt vererek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"O güzel hanımefendiler, sevgili gençler, beyefendiler bunu bana söylüyor ya, benim için dünyanın en büyük ödülü. İnsanın doğduğu yerdeki insanların, böyle bir sorumluluk alan, vazife alan bir insanla gurur duymaları en kıymetli şey, en büyük ödül. Allah, beni size mahcup etmesin.

Rahmetli dedemin bazı gelenekleri, ritüelleri vardı. Örneğin bayram namazını Trabzon'da esnaflık yaptığı Pazarkapı Cami'nde kılardık. Ak Cami'ye de Ramazan ayında teravih namazını kılmak için gelirdi. O çocuklukta teravih namazına geldiğim ve bu camide namaz kılıp, çıkıp, dondurmacıyı bulup arada bir dondurma yemenin keyfini yaşayan Ekrem İmamoğlu, burada, Cevizli Köyü'nde Zanene'de doğacak, dünyanın en güzel ve en büyük şehrine Belediye Başkanı olacak. Tekrar gelecek, o Ak Cami'nin önünde hemşehrilerine, vatandaşlarına, komşularına konuşacak. Bu Allah'ın bir lütfu değil de ne?

"BU KARDEŞİNİZ, KAYIRMACILIK DÜZENİNİN SONA ERMESİ İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPACAK"

İnsanların önüne engeller konur, torpil gibi hususlar; dayısı, teyzesi varsa başaracak olursa insanlar hak ettikleri yere gelemezler. Türkiye'mizde geleceğe dair çocuklarımızın ve gençlerimizin en büyük kaygısı bu. Bu kardeşiniz, bu ülkenin o kayırmacılık düzeninin sona ermesi için elinden geleni yapacak. Hakkı ise hukukuysa adaletin sonucuysa olsun.

İstanbul'da adaleti temsil ediyoruz. Ben, görevimi yaparken; doğru yapmış olmam için, Trabzonlu ile Kastamonuluyu ayırmamam lazım, Trabzonlu ile Sivaslıyı ayırmamam lazım. Trabzonlu ile Diyarbakırlıyı ayırmamam lazım. Ki adil bir insan olabileyim. Öbür türlü Allah korusun ben görevimi sizlere layık olmak için yapıyorum, adaletli olmak için yapıyorum. ve şehirlerde, ülkemizde insanlar buna dikkat etse, bu ülkenin her insanı geleceğe umutla bakar. Yaşadığı yeri, yurdu terk etmek istemez. Bu ülkede, 'bana insan muamelesi yapılmıyor, ama mültecilere yapılıyor' demez. Demelerinin yegane sebebi adil olunmaması. Bunu değiştireceğiz."

İmamoğlu, Akçaabat buluşmasının ardından Trabzon'daki son durağı Yomra'ya geçti. İBB'nin katkılarıyla yapımı tamamlanan Yomra Belediye Parkı'nda ilçe Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ile bir araya gelen İmamoğlu, tesiste incelemelerde bulundu. Yapımı süren Trabzonspor Anıtı ile ilgili Bıyık'tan bilgi alan İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu, daha sonra Yomra Belediyesi Hürriyet Parkı ve Sosyal Yaşam Alanı'nın açılışına katıldı.