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İmamoğlu, Eminönü Alt Geçit Çarşısı'nda incelemelerde bulundu

14 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağanak yağış sonrası sular altında kalan Eminönü Alt Geçit Çarşısı'nda incelemelerde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağanak yağış sonrası sular altında kalan Eminönü Alt Geçit Çarşısı'nda incelemelerde bulundu.
Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Eminönü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:55 Kaynak: AA
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Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu, tatil eleştirilerine yanıt verdi
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