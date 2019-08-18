İmamoğlu, Eminönü Alt Geçit Çarşısı'nda incelemelerde bulundu
14 dakika önce
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağanak yağış sonrası sular altında kalan Eminönü Alt Geçit Çarşısı'nda incelemelerde bulundu.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:55 Kaynak: AA
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
, sağanak yağış sonrası sular altında kalan Eminönü
Alt Geçit Çarşısı'nda incelemelerde bulundu.
Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu, tatil eleştirilerine yanıt verdi Naci Görür: En iyimser tabloda bile can kaybı 18 bin Meteoroloji'den sağanak uyarısı: İstanbul'un ardından sıra Anadolu'da! Aşırı yağış nedeniyle kanyonda kaybolan gencin cesedine ulaşıldı