Son Dakika Haberleri: İmamoğlu, Emit'te Önce Halay Çekti, Sonra Horon Tepti

İmamoğlu, Emit'te Önce Halay Çekti, Sonra Horon Tepti

1 saat önce

- İmamoğlu, Emit'te önce halay çekti, sonra horon teptiİSTANBUL - Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, TÜYAP'ta devam eden Emitt Turizm fuarında önce halay çekti, sonra horon tepti.

- İmamoğlu, Emit'te önce halay çekti, sonra horon tepti

İSTANBUL - Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, TÜYAP'ta devam eden Emitt Turizm fuarında önce halay çekti, sonra horon tepti. Renkli görüntülere sahne olan fuar ziyareti sırasında İmamoğlu'na Sivas Kangalı hediye edildi.
Dünyanın en büyük dört turizm fuarı arasında yer alan ve bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilen EMİTT- Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, TÜYAP Fuar alanında ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Hafta sonu yoğunluğun daha da arttığı fuarın bugünkü misafirlerinden biri de CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu oldu. Fuar alanında tanıtımlarını yapan Anadolu şehirlerinin stantlarını gezen İmamoğlu, birbirinden sürpriz hediye ve ikramlarla karşılaştı. Zaman zaman stantların arka bölümüne geçen İmamoğlu, burada kendi elleriyle fuarı ziyarete gelen vatandaşlara ikramlarda bulundu.
İmamoğlu, Diyarbakır standında halay çekti
Gezi sırasında Diyarbakır standının önündeki halay ekibini gören İmamoğlu, beraberindekileri durdurarak, halaya katıldı. Diyarbakırlı vatandaşlarla halay çeken İmamoğlu'na sonrasında ise üzerinde CHP yazan burma kadayıf ikram edildi. Stant görevlileriyle Diyarbakır ve İstanbul hakkında sohbet eden İmamoğlu, buradan ayrıldığı sırada ise peynir sürpriziyle karşılaştı. Diyarbakır'dan getirilen 21 metre uzunluğundaki örme peynir, hem başkan adayını hem de görenleri şaşırttı.
Rizelilerle tulum eşliğinde horon tepti
TÜYAP'ta ki fuar gezisinde yoğun ilgiyle karşılanan İmamoğlu, buradaki tanıtımı yapılan iller hakkında stant görevlilerinden bilgiler aldı. Neşeli bir ortamın olduğu Rize standını es geçmeyen İmamoğlu, burada Rizelilerle birlikte tulum eşliğinde horon tepti. Rize'nin renklerini barındıran atkıyı boynuna takan İmamoğlu'nun stant gezileri renkli görüntüler oluşturdu.
İmamoğlu'na sürpriz hediye
Fuar alanındaki gezi sıralarında Sivas standının talebini kırmayarak ziyaret eden İmamoğlu çifti burada sürpriz bir hediyeyle karşılaştı. Sivas'ın ünlü kangal cinsi köpeğini sergileyen görevliler, henüz birkaç aylık olan kangal yavrusunu İmamoğlu çiftine hediye etti. Dilek İmamoğlu'nun kucağına alarak sevdiği Kangal Köpeğinin yeni yuvası Beylikdüzü'ndeki hobi bahçesi olacağı öğrenildi.
Vatandaşa pilav ve sarımsak ikramı
Birçok standa birbirinden eğlenceli sohbetler yaşayan İmamoğlu çifti, son olarak ziyaret ettiği Kastamonu standında vatandaşlara bölgenin meşhur Taşköprü sarımsağından, yöresel pilavından ve çekme helvasından ikram etti. Vatandaşlar ise ikramlardan tatmak için adata birbiriyle yarıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:22 Kaynak: İHA

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