İmamoğlu Er Meydanı'nda

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Pendik'te maganda dehşeti! Hamile kadının içinde olduğu araca saldırdı

Fenerbahçe, Garry Rodrigues'i bu akşam İstanbul'a getiriyor

Ekrem İmamoğlu: CHP'nin tüm üyelerinden bir isteğim var